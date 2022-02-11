Смоленская АЭС: энергоблок №3 выведен в плановый ремонт

10 февраля 2022 года, в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утверждённым Концерном «Росэнергоатом», третий энергоблок Смоленской АЭС отключен от сети для проведения текущего ремонта.

Цель ремонтной кампании – поддержка стабильного рабочего состояния оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии. Ежегодные профилактические ремонты поочередно будут проведены на всех трёх энергоблоках. Верхний целевой уровень их продолжительности 138 суток.

«В 2021 году Смоленская АЭС на высоком уровне провела ремонтную кампанию. Все показатели по качеству и сокращению сроков плановых ремонтов, поставленные перед нашим коллективом, выполнены с превышением целевых уровней, – отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. – Задача этого года – провести ремонтную кампанию с такой же эффективностью, безопасностью и максимальным качеством. От этого напрямую зависит дальнейшая надежная работа наших энергоблоков, а значит и достижение ключевого ориентира Смоленской АЭС – производства электроэнергии в объеме не менее 22,5 млрд кВтч».

На энергоблоке №3 будет проведено регламентное обслуживание и диагностика основного и вспомогательного оборудования реакторного, турбинного, электрического и других цехов. В числе основных и длительных по времени работ – ежегодный внутриреакторный контроль. Кроме того, предстоит масштабный капитальный ремонт турбины №5. Согласно регламенту, на его выполнение потребуется 52 дня, поэтому по окончании основного объема ремонта блок планируется включить в работу с турбиной №6 и продолжить ремонт 5-ой до выполнения всех запланированных работ.

В ремонте будет задействовано около 1500 человек – специалисты Смоленской АЭС и подрядных организаций: «Смоленскатомэнергоремонт», «Электроцентромонтаж». Перед каждым стоит задача – провести работы качественно и с соблюдением всех требований безопасности и правил охраны труда.

Целевая продолжительность текущего ремонта блока №3, установленная графиком эксплуатирующей организации, – 40 суток. Амбициозная задача, которая стоит перед коллективом атомной станции и подрядными организациями – оптимизировать сроки ремонта до 38 суток без рисков для безопасности и без сокращения объемов работ.

Оптимизировать продолжительность планово-предупредительного ремонта планируется за счёт сокращения непроизводственных потерь, эффективной организации суточного и ежесменного планирования, налаживания четкого взаимодействия между цехами: эксплуатационными, вспомогательными и исполнителями работ. Именно поэтому планирование и подготовка к ремонту занимает очень много времени и начинается за полгода до ремонта.