Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ приглашает компании к участию в Коллективной экспозиции России на Технической выставке 49-й Сессии СИГРЭ (Париж, Франция, 28 августа - 2 сентября 2022 года).

Техническая выставка в рамках 47-й Сессии (2018 год) стала крупнейшей в истории СИГРЭ – ее посетили более 8000 специалистов из 93 стран мира, а на 13 680 кв. метрах выставочной площади приняли участие более 300 экспонентов из 33 стран.

Многие отечественные компании уже влились в работу СИГРЭ и получили преимущества при реализации уникальных возможностей глобальной сети Ассоциации, объединяющей ведущие компании и экспертов из более, чем из 100 стран мира, для представления и продвижения национальных и корпоративных интересов, демонстрации достижений в области электроэнергетики и электротехники, поддержания развития и трансфера новых технологий, а также снижения барьеров трансграничного сотрудничества.

В случае вашей заинтересованности в участии в Технической выставке 49-й Сессии СИГРЭ в рамках Коллективной экспозиции прошу проинформировать в срок до 20 февраля 2020 года (cigre@cigre.ru, +7(495)710-95-95, +7(968)712-16-07, Фролова Ольга).

На данный момент для РНК СИГРЭ предварительно забронирована площадь 61 м2 (№S310) на третьем уровне Palais des Congrès, подробнее - план расположения стендов.

Предварительная стоимость 1 м2 оборудованной в рамках единой дизайн-концепции площади 1700 - 2000 Евро (без учета НДС 20% и затрат на конвертацию 5%, в случае оплаты через РНК СИГРЭ) в зависимости от арендуемой площади. Возможен заказ дополнительных опций на дополнительно согласованных условиях.

Минимальная площадь участия в Коллективном стенде - 3 м2. Стандартный минимальный пакет участия отдельным стендом (вне коллективной экспозиции) – 9 м2. Участники Коллективного стенда также делят ряд обязательных затрат и сборов.

В рамках Коллективной экспозиции участникам представляется:

— Аренда выставочной площади от 3 м2 на Выставке в помещении Palais des Congrès – 2 place de la Porte Maillot – 75017 Paris с эксклюзивной застройкой стенда, включая:

аренду мебели и техники (стойка ресепшн с нанесением логотипа компании, 2 барных стула, стояка для информационных раздаточных материалов, тачскрин (в зависимости от технического решения дизайна);

обеспечение энергопитания (2 розетки);

дизайнерские/оформительские работы;

нанесение изображения, предоставленного Заказчиком на стойки ресепшн и иные доступные к брендингу конструкции.

— Возможность регистрации в каталоге Выставки (название компании, текст до 450 знаков, контактные данные).

— Ежедневная уборка стенда.

— Общая охрана.

— Страховка ответственности перед третьими лицами.

— Устройство для считывания бейджей.

— Доступ на Церемонию открытия, в Пресс-центр, в Job Center, в оборудованную Working Room.

Преимущества участия в Коллективный экспозиции РНК СИГРЭ:

Коллективный стенд - обязательное место посещения в рамках обхода Технической выставки СИГРЭ руководством российской делегации;

на Коллективном стенде осуществляются подписания международных соглашений в рамках деловой программы российского участия;

оказание содействия со стороны РНК СИГРЭ в организации двусторонних и многосторонних встреч с участниками российской делегации, а также иностранными участниками Сессии и Технической выставки СИГРЭ;

информационная поддержка участников выставки со стороны РНК СИГРЭ и информационных партнеров РНК СИГРЭ;

участники Коллективного стенда в качестве бонуса получат дополнительную возможность работы с целевой аудиторией в рамках Отчетной конференции РНК СИГРЭ по итогам 49-й Сессии СИГРЭ (2023 год, Москва).

Ряд институтов поддержки экспорта рассматривают включение Технической выставки СИГРЭ в перечень субсидируемых мероприятий. Следите за нашими новостями.

Будем рады видеть Вас в рамках единой экспозиции передовых решений от России.

В 2018 году от России Сессию посетили более 150 делегатов, что превысило показатели последних 5-ти Сессий СИГРЭ и стало 6-м результатом в мире. Делегацию специалистов ведущих отраслевых организаций страны возглавил Председатель РНК СИГРЭ, Председатель Правления ФСК ЕЭС, Андрей Муров.

Крупнейшее экспертоориентированное международное мероприятие отрасли посетили руководители и специалисты ведущих организаций отрасли, таких как: Россети, ФСК ЕЭС, СО ЕЭС, Интер РАО, РусГидро, НП Совет Рынка, РаЭл, МОЭСК, ОЭК, Ленэнерго, Самарская сетевая компания, НТЦ ФСК ЕЭС, НИИПТ, ВНИИР, Энергосетьстройпроект, НИУ МЭИ, ОмГТУ, УрФУ, НГТУ, Сколтех и др.

Также расширилось участие в научной программе Сессии компаний из смежных отраслей - Транснефть, Солар Секьюрити (Ростелеком), Лаборатория Касперского и др.

В 2018 году Россия представила на Сессии рекордное количество докладов: 25 основных и 11 от Молодежной секции РНК СИГРЭ. Уровень информированности отраслевого профессионального сообщества не уступает международному, что позволяет выделять единые тренды и векторы развития научно-технического обмена между отечественными и зарубежными специалистами.

Обобщенно можно выделить три основных направления повышенной значимости, реализованные в докладах отечественных и зарубежных авторов к 47-й сессии СИГРЭ:

жизненный цикл систем;

мониторинг и диагностика;

снижение затрат.

Лучшие достижения отечественной электроэнергетики в области цифровизации, противоаварийной автоматики, кибербезопасности, создании комплексных цифровых подстанций были представлены в рамках научной части Сессии и Технической выставки.

Также были представлены разработки и практические примеры в сфере сверхпроводимости и энергоэффективности, которые ранее по решению Минэнерго РФ были включены в состав национальных проектов.

Россия впервые представила собственную разработку – комбинированный оптический трансформатор тока и напряжения, применяемый на высоковольтных цифровых подстанциях и предприятиях цветной металлургии. Эти технологии доступны еще только у двух-трех производителей в мире.

В мероприятиях технической программы приняли участие ведущие отечественные отраслевые производители: Силовые машины, РТСофт, Масса (Завод Изолятор), Тольяттинский трансформатор, Камкабель, Прософт-Системы, Эльмаш, Энергосервис, Стример электрик, АйТи-Энерджи Сервис, НПО ВЭИ Электроизоляция, Элара, Глобал Инсулейтор Групп и др.

Отдельные экспозиции были организованы у ООО «Инженерный центр «Энергосервис» и ООО «ЮМЭК ГРУПП».

Помимо уже успешных на российском и международном рынке компаний с отдельными экспозициями в Технической выставке в рамках коллективной экспозиции приняли участие и другие отечественные компании, а также стартапы Фонда Сколково:

ООО «Ай-тор»;

ООО «Марс-Энерго СК»;

ООО «Метсбытсервис»;

ООО «НПЦ Профотек»;

ООО «Северный кабель»;

ООО Научно-технический центр «Радиотехнических устройств и систем»;

ЗАО Инженерно-технический центр «Континуум».

В объединенной экспозиции РНК СИГРЭ приняли участие:

АО «НТЦ ФСК ЕЭС»;

ООО «Прософт-Системы»;

ЗАО «Позитив Технолоджиз»;

ЗАО «СуперОкс»;

АО «РТСофт»;

ООО «Тольяттинский трансформатор»;

ООО МНПП «Антракс»;

ООО «Проектно-монтажная компания Сибири».

В рамках 47-й Сессии были подписаны соглашения по линии РНК СИГРЭ, Научно-технического центра ФСК ЕЭС. Достигнуты договоренности о трансфере инновационных технологий из России в Индию и Португалию, реализации совместных проектов с представителями США, Китая и Нидерландов.