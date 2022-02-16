Завод по производству соединительных деталей для трубопроводов будет открыт на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Лотос" под Астраханью в 2024 году. Инвестиции в проект составят 1,5 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе ОЭЗ в среду.

Соединительные элементы трубопроводов (фитинги) не только позволяют разветвить трубопровод, сформировать переход или подсоединение средств измерений и другой аппаратуры, но и обеспечить герметичность системы на предприятиях нефтегазовой, судостроительной, энергетической, атомной и химической промышленности.

"ООО "Астраханский завод специального машиностроения" ("АЗСМ") зарегистрировано на территории Наримановского района Астраханской области в целях реализации проекта по строительству завода соединительных деталей трубопроводов. Инвестиции в проект составят 1,5 млрд рублей. На астраханском заводе будет создано 120 новых высокопроизводительных рабочих мест, объем производства составит более 1 тыс. тонн продукции в год. Ввести завод в эксплуатацию планируется в 2024 году", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что реализация проекта в ОЭЗ "Лотос" обусловлена наличием в Южном федеральном округе крупных нефтегазовых, судостроительных и химических предприятий и перспективой выхода на рынки прикаспийских государств.

По словам генерального директора АО "ОЭЗ "Лотос" Сергея Милушкина, "данный проект является наглядным примером того, как развитие крупных отраслей промышленности дает стимул для появления современных смежных производств".

"Проект полностью соответствует целям создания ОЭЗ "Лотос" и направлен на укрепление потенциала отечественной промышленности. Компания уже имеет договоренности с крупными потребителями, поэтому заинтересована в запуске предприятия в срок", - цитирует пресс-служба генерального директора.

Об ОЭЗ "Лотос"

Единственная на Каспии особая экономическая зона "Лотос" расположена в Наримановском районе Астраханской области на площади около тысячи гектаров. На территории ОЭЗ работают первые предприятия, строятся и проектируются заводы. Сейчас в ОЭЗ 16 резидентов, в том числе компании из Ирана, Азербайджана, Италии с общим объемом заявленных инвестиций более 30 млрд рублей.