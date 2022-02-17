 
Цифровая революция

Девять ж/д станций Мосузла подготовят к переводу на цифровую систему управления движением до конца года

Девять ж/д станций Мосузла подготовят к переводу на цифровую систему управления движением до конца года

17 февраля 2022, 15:00
Рубрика: Цифровая революция
Метки: МЖД, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Транспорт 
Источник: mskagency.ru

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Девять станций готовят к переводу на цифровую систему управления движением в границах Московского железнодорожного узла в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«В 2022 году на Московской железной дороге в границах Мосузла девять станций планируется перевести на микропроцессорную систему управления движением (МПЦ). Большинство станций располагаются на Киевском направлении будущего МЦД-4: «Внуково», «Толстопальцево», «Крекшино», «Очаково», «Солнечная», «Лесной городок» и «Москва-Сортировочная-Киевская». Кроме того, ведется подготовка к переключению станции «Шереметьево», где завершается строительство железнодорожной ветви между Северным и Южным терминалами. На МЦД-2 планируется переключение станции «Царицыно», - говорится в сообщении.

Как уточняется, для перевода на цифровую систему управления движением обновляется «напольная» инфраструктура (кабели, светофоры, электроприводы и другое), устанавливается система автоблокировки, аналогичная МЦК, строятся специальные здания - посты, где размещается микропроцессорное оборудование.

«Надежность работы МПЦ поддерживается современным программным обеспечением, которое обладает дублирующей функцией. В результате эффективность работы железнодорожной автоматики повышается в несколько раз», - подчеркнули в пресс-службе.

Там пояснили, что в настоящее время на 72 станциях Мосузла управление движением поездов осуществляется с помощью цифровой системы, в том числе на некоторых станциях Большого кольца МЖД. Отмечается, что в перспективе все станции МЦД будут подключены к системе.

«В 2023 году планируется переключение еще на семи станциях - «Москва-Пассажирская-Курская», «Москва-Каланчевская», «Рижская», «Москва-Пассажирская Казанская», «Москва-Пассажирская-Смоленская», «Раменское» и «Апрелевка», - заключили в МЖД.

Фото: twitter.com Сергей Прасолов

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Источник: mskagency.ru

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