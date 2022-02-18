На прошедшей в отеле «Националь» пресс-конференции представители компании TDM ELECTRIC, крупнейшего в России производителя и поставщика электро-, светотехнической и кабельно-проводниковой продукции, поделились планами развития производства. В ближайшие 2 года компания вложит более 2 млрд рублей в современное оборудование, расширяя производство. TDM ELECTRIC уделяет большое внимание принципам ответственности бизнеса: поддерживает социальные аспекты развития, а также борется против фальсификата на рынке.

В 2021 году оборот компании TDM ELECTRIC составил 13 млрд 460 млн рублей, зафиксирован рост на 19,5%, сообщил основатель и руководитель TDM ELECTRIC Вадим Морозов. Компания работает на территории РФ и СНГ и имеет более 3 тысяч офисов продаж. В 2019 году был приобретен Рыбинский электромонтажный завод (РЭМЗ), благодаря чему TDM ЕLECTRIC стала торгово-производственной компанией полного цикла. Создана сеть распределительных центров по Российской Федерации, они открыты в городах Владивосток, Артем (Приморье), Новосибирск, Чехов (Московская область), а уже в 2022 году запустится производственно-складской комплекс под Екатеринбургом.

У компании большие планы по расширению производства. «В ближайшие 2 года мы вложим в производственное оборудование более 2 млрд рублей. В рамках крупных вложений мы будем как расширять существующее производство, так и создавать новые площадки, - подчеркнул Вадим Морозов. – Сейчас мощности Рыбинского завода позволяют перерабатывать 500 тонн меди в месяц. С апреля на производстве будут запущены новые линии, а к сентябрю мы сможем удвоить объем производства кабельно-проводниковой продукции, доведя переработку меди до 1000 тонн в месяц. Также планируется создание новых производств, что поможет снизить цены и увеличить наши производственные возможности». Компания сотрудничает с различными инжиниринговыми компаниями, использует итальянское, турецкое и немецкое оборудование.

По итогам 2022 года предполагается, что доля производимой в России продукции компании может превысить 50%.

Директор по маркетингу компании TDM ELECTRIC Дмитрий Соловьев, рассказывая о развитии компании, отметил, что сегодня активно растет рынок жилья, коммерческой недвижимости и деревянного домостроения, поэтому компания постоянно расширяет ассортимент, который поставляет под собственной торговой маркой. «Мы предлагаем простые и при этом современные и энергоэффективные решения для электрификации как производственных помещений, складов, ангаров, так и бытовых, жилых помещений. Дизайн оборудования позволяет создать пространство в едином стиле как в квартире, так и в деревянном загородном доме. Продукция отличается высокой надежностью и безупречностью в работе. Продукты компании востребованы и поставляются на самые различные объекты – с использованием изделий TDM ELECTRIC строятся целые микрорайоны, - рассказал Дмитрий Соловьев. – При этом компания TDM ELECTRIC проводит тщательный контроль производства и качества продукции. Поскольку большинство из производимых нами изделий подлежат обязательной сертификации, мы сотрудничаем только с надёжными и проверенными органами по сертификации».

Одной из серьезных проблем на рынке электротоваров является распространение фальсифицированной продукции. «Рост цен на продукцию породил спрос на дешевые товары. Многие добросовестные производители вынуждены были снижать стоимость в ущерб качеству, чтобы не сокращать производство и не уходить с рынка. Но мы официально заявили, что отказываемся участвовать в этом соревновании по снижению стоимости, качество нашей продукции для нас всегда на первом месте, так как именно от него зависит безопасность граждан», - сообщил Дмитрий Зорин, директор по связям с органами государственной власти и общественностью TDM ELECTRIC.

В 2020 году компания вошла в Ассоциацию «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» (НОПСМ) и предложила создать комитет по содействию развитию конкурентного рынка свето- и электротехники для строительной отрасли РФ, который возглавил Дмитрий Зорин. В 2021 году силами НОПСМ был проведен масштабный мониторинг качества кабельно-проводниковой продукции.

В Уральском федеральном округе в ходе изучения отобранных в крупнейших торговых сетях Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска образцов наиболее популярной кабельно-проводниковой продукции было выявлено более 77% товаров, не соответствующих требованиям безопасности. В торговых сетях Сибирского федерального округа (Кемерово, Красноярск, Новосибирск, Барнаул) было обнаружено 68% фальсификата. Для сравнения, в ходе проверок мурманских розничных сетей проверки подделок не выявили: фальсификата больше там, где выше экономическая активность, больше конкуренции дистрибьюторов в сфере строительных материалов.

Компания предложила Минстрою России создать реестр недобросовестных производителей и покупателей. Как заметил Дмитрий Зорин, большое количество фальсификата на рынке кабельно-проводниковой продукции – не просто нечестная конкуренция, но и фактически угроза национальной безопасности. «Нужно вернуть контрольно-надзорные функции Росстандарту, кратно усилить ответственность и штрафовать нерадивых производителей и продавцов», - сказал Дмитрий Зорин.

TDM ELECTRIC уделяет большое внимание уровню квалификации сотрудников. «На ключевых направлениях работают люди с очень большим опытом, посвятившие электротехнике более 20 лет. Все наши заводы оснащены современным оборудованием, функционируют современные лаборатории», - сообщил директор по качеству компании Сергей Пригожин. В 2021 году TDM ELECTRIC вложила более 10 млн рублей в собственную систему качества и развитие лабораторий. Компания работает над повышением производительности труда, автоматизирует процессы. Стандарт выработки - 20 млн рублей в год на человека. В TDM ELECTRIC также помогают повышать квалификацию персонала компаний-партнеров, развивают наставничество и образовательную деятельность.

Немаловажно, что благодаря развитию производства TDM ELECTRIC растет количество рабочих мест. В апреле 2022 года в Новосибирске будет открыт новый распределительный центр компании, в этом же году появится центр и в городе Ревда Свердловской области, заводы будут оснащены современным инновационным оборудованием. «Мы выполняем важную социальную миссию, - отметил Дмитрий Зорин. - Когда мы в 2019 году пришли в кабельный бизнес, купив завод в Рыбинске, на нем работало 200 человек. За 2 года численность сотрудников выросла в 1,5 раза. В Ревде планируется создать 250 дополнительных рабочих мест при запуске производства полного цикла».

Включаясь в социальную повестку, TDM ELECTRIC поддерживает молодых спортсменов, например, является партнером Федерации греко-римской борьбы, Подольской детско-юношеской школы, развивает мини-футбол в ряде городов.