В Петербурге построят третий склад-стотысячник

Холдинг «Адамант» построит в Шушарах новую очередь складского комплекса «Армада парк» площадью более 96 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций может составить более 5 миллиардов рублей.

Заказчиком и арендатором объекта выступит дочерняя компания «Сбера» – «Сберлогистика». По данным «Коммерсанта», участники сделки обсуждали этот проект еще в 2019 году, однако тогда речь шла о больших площадях (135 тысяч квадратных метров).

По оценкам партнера Bright Rich | CORFAC International Евгения Титаренко, инвестиции в строительство склада могут составить не менее 3,8 миллиарда рублей. Руководитель агентства Spb4Rent Антон Шулико полагает, что речь может идти о сумме более 5 миллиардов рублей.

Спрос на складскую недвижимость в Петербурге значительно опережает предложение. По данным Knight Frank St. Petersburg, неудовлетворенные потребности в таких площадях составляют 1,1 миллиона квадратных метров. Основным драйвером спроса выступает сегмент розничной торговли и e-commerce.

Фото: adamant-stroy.ru