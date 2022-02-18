В 2021 году Загорская ГАЭС выработала 1 858 млн. кВ·тч, что на 3,8% превышает показатель прошлого года. Такие производственные показатели достигнуты благодаря эффективному планированию водно-энергетических режимов. Суммарная выработка станции с момента ввода в эксплуатацию составила почти 49 млрд кВт·ч. электроэнергии.

Ежегодно, для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей центрального региона и надежного выполнения общесистемных задач на предприятии проходит ремонтная кампания. В 2021 году энергетики провели капитальные ремонты гидроагрегата №4 и блочного трансформатора №2, текущий ремонт шести гидроагрегатов и ремонты вспомогательного и общестанционного оборудования.

Программа комплексной модернизации, реализация которой подразумевает замену на станциях компании оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации, в 2021 году включала техническое перевооружение систем вентиляции, воздухоснабжения и дренажа здания машзала Загорской ГАЭС.

В ноябре произошло еще одно важное событии в работе станции: ввод в работу противоаварийной автоматики разгрузки при коротких замыканиях линий 500 кВ. Мероприятие позволило снять ограничение на одновременную работу всеми шестью агрегатами в насосном режиме. Теперь Загорская ГАЭС сможет быстрее закачивать воду в верхний бассейн и выполнять это в более удобный промежуток.

В 2021 году все мероприятия в рамках ремонтной кампании и программы комплексной модернизации проходили по плану с марта по ноябрь и выполнены в полном объеме.

В 2022 году на Загорской ГАЭС продолжится ремонт и модернизация оборудования, общестанционных систем и сооружений. Работы так же будут выполнены в рамках реализации Программы комплексной модернизации и ремонтной кампании.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации программы на ГЭС заменены и реконструированы 128 гидротурбин, 111 генераторов, 80 силовых трансформаторов, более 10 000 единиц вспомогательного оборудования (в том числе оборудования гидротехнических сооружений и вторичной коммутации). В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 465 МВт.