В России будет модернизирована и расширена сеть центров инжиниринговых разработок (ЦИР). Они займутся созданием различных деталей для оборудования в нефтегазовой, химической, энергетической, медицинской, фармацевтической и других отраслях промышленности. Постановления о предоставлении грантовой поддержки на развитие таких центров подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Первый документ предполагает выделение грантов АНО «Агентство по технологическому развитию» на разработку конструкторской документации комплектующих. Агентство станет оператором, которому будет компенсировано до 80% затрат на оплату услуг по разработке ЦИР конструкторской документации для создания необходимых деталей. Всего на эти цели в ближайшие три года планируется направить не менее 3,6 млрд рублей.

Второй документ регламентирует выделение грантов на модернизацию и расширение центров инжиниринговых разработок, действующих на базе вузов и научных организаций. Речь идёт об их оснащении современным лабораторным и производственным оборудованием, а также установке необходимого программного обеспечения и закупке достаточных вычислительных мощностей. На эти цели в 2022–2024 годах будет выделено 1,5 млрд рублей.