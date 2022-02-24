 
Модернизация

В 2022 году в Москве построят и реконструируют полторы тысячи километров линий электропередач

В 2022 году в Москве построят и реконструируют полторы тысячи километров линий электропередач

24 февраля 2022, 16:33
Рубрика: Модернизация
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: stroygaz.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
424

В 2022 году в Москве планируют построить и реконструировать 1582 километра линий электропередач. Об этом говорится в программе по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения на 2022 год, утвержденной накануне на заседании президиума правительства Москвы.

Также в этом году запланирована реконструкция подстанции «Баскаково», подключение 19 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов и 450 станций зарядки легкового электротранспорта, переоборудование схемы выдачи мощности на ТЭЦ-20.

В прошлом году правительство Москвы совместно с сетевыми компаниями продолжило модернизировать инфраструктуру электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, а также освещения, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Так, в 2021 году закончилась реконструкция электроподстанции на 200 киловольт «Лесная» (второй этап). На различных объектах города установлены 33 трансформаторные подстанции. На ТЭЦ-23 заменили трансформатор Т-96 типа ТДЦ-400000/220 с установкой генераторного выключателя, на ТЭЦ-22 поменяли генератор станционного блока № 2 ТВ-60-2 на новый с воздушным охлаждением и заменой релейной защиты и автоматики.

За прошедший год построили 1200 километров линий, реконструировали 280 километров электросетей. Всего в рамках программы, включая 2021 год, построили и реконструировали 16,5 тысячи километров линий электропередачи. Реализация программы реконструкции позволила снизить износ электрических сетей на 16,5%.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: stroygaz.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
25.02.2022
"Россети Кубань" направит 138 млн рублей на строительство энергообъектов для подключения новых потре...
Ленинградская АЭС: 5 энергоблок подключен к сети после планового среднего ремонта 25.02.2022
Ленинградская АЭС: 5 энергоблок подключен к сети после планового среднего ремонта
25.02.2022
"Россети Юг" присоединила к электросетям 67 новых объектов в Волгоградской области
Итоги заочного Совета директоров РусГидро 25.02.2022
Итоги заочного Совета директоров РусГидро
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live! Оперативный эфир
+