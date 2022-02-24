В 2022 году в Москве планируют построить и реконструировать 1582 километра линий электропередач. Об этом говорится в программе по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения на 2022 год, утвержденной накануне на заседании президиума правительства Москвы.



Также в этом году запланирована реконструкция подстанции «Баскаково», подключение 19 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов и 450 станций зарядки легкового электротранспорта, переоборудование схемы выдачи мощности на ТЭЦ-20.



В прошлом году правительство Москвы совместно с сетевыми компаниями продолжило модернизировать инфраструктуру электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, а также освещения, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.



Так, в 2021 году закончилась реконструкция электроподстанции на 200 киловольт «Лесная» (второй этап). На различных объектах города установлены 33 трансформаторные подстанции. На ТЭЦ-23 заменили трансформатор Т-96 типа ТДЦ-400000/220 с установкой генераторного выключателя, на ТЭЦ-22 поменяли генератор станционного блока № 2 ТВ-60-2 на новый с воздушным охлаждением и заменой релейной защиты и автоматики.



За прошедший год построили 1200 километров линий, реконструировали 280 километров электросетей. Всего в рамках программы, включая 2021 год, построили и реконструировали 16,5 тысячи километров линий электропередачи. Реализация программы реконструкции позволила снизить износ электрических сетей на 16,5%.