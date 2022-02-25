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Ленинградская АЭС: 5 энергоблок подключен к сети после планового среднего ремонта

24 февраля 2022 года в 10.01 мск энергоблок № 5 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС подключен к единой энергосистеме России после завершения планового среднего ремонта. Специалисты вывели его на 100% мощности 25 февраля в 15.00 мск.

Ремонтная кампания на 5 блоке, введенном в промышленную эксплуатацию в марте 2018 года, продлилась в соответствии с графиком 44 суток. За это время специалисты выполнили ревизию, техническое обслуживание и ремонт реакторного и турбинного оборудования, генератора, систем безопасности, переставили в реакторе тепловыделяющие сборки с ядерным топливом, заменив при этом часть отработавших кассет на свежие. Также они протестировали герметичную оболочку здания реактора и подтвердили ее целостность и прочность.

В настоящее время на Ленинградской АЭС находятся в работе энергоблоки №3 и №4 РБМК-1000 и энергоблоки №5 и №6 ВВЭР-1200. Они несут нагрузку 4400 МВт.

Радиационный фон на Ленинградской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

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Источник: АО "Концерн Росэнергоатом"

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