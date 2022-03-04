Завод СПЕЦКАБЕЛЬ представит кабели на выставке Cabex 2022

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История AESA Cortailod. Актуальная биржевая аналитика и что нас ждет на CABEX 2022?
4 марта 2022, 09:48
Рубрика: Компании
Метки: Cabex, CABEX 2022, СПЕЦКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: Кабельный завод "Спецкабель"
Кабельный завод СПЕЦКАБЕЛЬ готовится к 20-й Международной юбилейной выставке Cabex.
Кабельная продукция завода «Спецкабель» будет представлена за стендом А405. Сотрудники проконсультируют партнеров по вопросам монтажа и эксплуатации изделий, ответят на вопросы гостей, представят каталоги.
Среди образцов на стенде будут показаны:
Деловая программа Cabex включает дискуссии, сессии и «круглые столы». В рамках мероприятия будет проходить конференция «Кабельная промышленность для отраслей российской экономики». Ее организаторами выступят MVK, ОАО «ВНИИКП» и Ассоциация «Электрокабель». Мероприятие пройдет при поддержке Министерства торговли и промышленности Российской Федерации. Спонсором конференции будет кабельный завод «Спецкабель».
Самая крупная в России выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex пройдет в Москве 15–17 марта 2022 года в ЦВК «Экспоцентр». Промокод для бесплатного посещения выставки для партнеров кабельного завода «Спецкабель» – spetskabel22.
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