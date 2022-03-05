Будущее рынка дата-центров обсудили в ОЭЗ "Технополис Москва"

Как будет развиваться рынок центров обработки данных (ЦОД) и национальные стандарты по ним в 2022 году, рассказали ведущие эксперты на TechDay.Digital Transformation в особой экономической зоне «Технополис Москва» – сообщил ее генеральный директор Геннадий Дёгтев.

«Развитие центров обработки данных в столице – одно из актуальных направлений, в котором активно участвуют компании особой экономической зоны Москвы. В столичной ОЭЗ функционирует шесть ЦОДов под управлением Oxygen, GreenBushDC, «АйЭмТи», «С-Плэтформс», «Мегафон» и REG.ru. Дата-центры занимают на территории ОЭЗ более 26 тысяч квадратных метров и обеспечивают работой свыше 300 специалистов. На начало 2022 года объем инвестиций в их развитие уже превысил 9 миллиардов рублей», – рассказал Геннадий Дёгтев.

По словам Геннадия Дегтева, в ОЭЗ следят за тенденциями этого рынка и недавно обсудили актуальные вопросы на крупном отраслевом мероприятии TechDay.Digital Transformation от издательского дома Media Grus. Это место встречи для специалистов по ЦОД, облачным вычислениям и цифровой трансформации бизнеса. Мероприятие прошло в «Печатниках». В событии приняли участие более 300 представителей корпоративного и государственного сектора, из которых более пятидесяти стали спикерами.

Эксперты обсудили качество услуг в дата-центрах, взаимодействие с операторами ЦОД и облачными провайдерами, а также помехи в развитии бизнеса. Одной из них может стать невыработанность бизнес-модели еще до строительства дата-центра.

Кроме того, участники встречи разобрали вопросы сертификации в системе «РосЦОД» и разрабатываемых национальных стандартов для дата-центров, отметив востребованность добровольной сертификации и ESG-повестку среди актуальных трендов в текущем году.

«Участвовать в дискуссионном клубе важно, ведь и нашим коллегам по цеху, и бизнесу придется приспосабливаться к новым реалиям. И такие специализированные мероприятия, на наш взгляд, подходят как нельзя лучше для того, чтобы помогать друг другу вырабатывать наиболее выигрышные стратегии на будущее», – отметил один из спикеров мероприятия, генеральный директор компании Oxygen Павел Кулаков.

Помимо Oxygen, в мероприятии приняли участие эксперты таких компаний, как «Лаборатория Касперского», «Дом.ru», МТС, REG.ru, «Атомдата-Центр» и других ведущих игроков рынка дата-центров.