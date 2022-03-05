4 марта состоялось совместное заседание Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве, Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации и Общественной палаты Архангельской области, на котором обсуждалась реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Архангельской области.

В мероприятии, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко, председатель Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве, генеральный директор Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин и заместитель министра транспорта Архангельской области Денис Кулижников.

«Я уверен, что те вопросы, которые Общественный совет и Общественная палата ставят на сегодняшний день — очень значимы. Важно, чтобы общественность была вовлечена в процесс реализации национального проекта и обеспечила контроль за его реализацией», — отметил Игорь Костюченко.

Заместитель министра транспорта Архангельской области выступил с докладом о ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе. Так, в 2021 году дорожники привели в нормативное состояние 36 объектов общей протяженностью более 197 км. Также в прошлом году установили 27 камер фотовидеофиксации нарушений, из них 20 — на федеральных дорогах, одну — на региональных, шесть — на местных. Всего на сегодняшний день на территории Архангельской области размещены103 стационарные камеры.

Кроме того, благодаря нацпроекту в регионе продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы: на автомобильных дорогах Архангельской области уже установили метеостанции и модернизировали светофорные объекты, а также организовали «зеленые коридоры» для автотранспорта.

Заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Архангельской области Николай Подшивалов рассказал об аварийности на автодорогах.

«По итогам прошлого года состояние безопасности на дорогах области характеризовалось снижением всех основных показателей аварийности в целом по региону. В сравнении с 2020 годом количество ДТП сократилось на 27 %, раненых — на 30 %, а число погибших — почти на 10 %», — отметил Николай Подшивалов.

На участках федеральных трасс, находящихся в оперативном управлении ФКУ «Холмогоры», в 2021 году количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 4,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Большое значение в субъекте уделяется мероприятиям общественного контроля за ходом реализации национального проекта. Об этом рассказал представитель Общественной палаты Архангельской области Эрнест Белокоровин. Так, в тесном контакте с органами исполнительной области были созданы методические материалы по организации и проведению общественного контроля в регионе и муниципальных образованиях и другая нормативная база для народных контролеров. Кроме того, на базе региональной Общественной палаты были созданы группы общественного контроля за реализацией национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории субъекта.

Отметим, что в 2022 году в Архангельской области работы по дорожному нацпроекту будут продолжены: в план мероприятий вошли 39 объектов общей протяженностью свыше 227 км.