Испанский системный оператор REE объявил о торжественной церемонии начала строительства гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) Сальто-де-Чира (Salto de Chira) на острове Гран-Канария. ГАЭС установленной мощностью 200 МВт обеспечит возможность аккумулирования и длительного хранения до 3,5 ГВт*ч электроэнергии. Проект строительства ГАЭС активно поддерживается правительством Испании.

Будущая ГАЭС рассматривается, в первую очередь, как важный инструмент системного оператора по обеспечению устойчивого и надежного режима поставок электроэнергии. В техническое задание по проекту включено условие о подключении новой станции через ЛЭП 220 кВ к подстанции (ПС) Санта-Агеда (Santa Agueda) − одной из двух опорных подстанций на острове.

Для REE указанный проект еще с середины 2010-х гг. является одним из приоритетных, так как является одним из основных элементов энергетической инфраструктуры острова, предназначенной для масштабной интеграции генерации на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и внедрения на Канарских островах новой модели энергорынка.

Еще в 2015 г. REE подписал соглашение с генерирующей компанией Endesa о переходе к REE прав на проект строительства ГАЭС Сальто-де-Чира и оформил передачу прав собственности на гидротехнические объекты, которые были построены до приобретения прав на проект строительства станции. Также к REE перешла 25- летняя концессия на использование водохранилищ Чиры и Сорьи, предоставленная Endesa властями Гран-Канарии.

Общий объем инвестиций в проект строительства ГАЭС Сальто-де-Чира первоначально оценивался в € 300 млн, но в настоящее время вырос до € 400 млн. Ожидаемый срок ввода станции в эксплуатацию из-за сложностей с началом работ неоднократно сдвигался с 2017 г. и в настоящее время передвинут на 2026 г.

ГАЭС Сальто-де-Чира спроектирована таким образом, что 91% конструктивных элементов станции расположено под землей. Тем самым минимизируется степень воздействия ГАЭС на окружающую среду. По оценке REE, новая ГАЭС позволит увеличить производство электроэнергии на базе ВИЭ в островной энергосистеме на 37% и сократить выбросы СО2 на 20%. Важными задачами, решаемыми путем строительства ГАЭС, также будут повышение надежности изолированной энергосистемы острова за счет возможности аккумулирования излишков выработки ветровой генерации и сглаживание неравномерности суточного графика нагрузки. За последние годы суммарная установленная мощность ветропарков, расположенных на Канарских островах, утроилась. Совокупная установленная мощность ветровых и фотоэлектрических солнечных установок уже достигает 615 МВт (для сравнения суммарная установленная мощность генерации Гран-Канарии − третьего по размеру острова архипелага – составляет ≈1 ГВт). В таком контексте строительство ГАЭС имеет ключевое значение для продвижения REE концепции «энергетического перехода» (energy transition) на Канарских островах и более безопасного, эффективного и бережного отношения к окружающей среде.

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