Новая база отдыха разместится в Паратунской курортно-лечебной местности, известной своими термальными источниками.

Компания «База отдыха «Источники Камчатки» к 2026 году построит на территории туристско-рекреационного комплекса Паратунка новую базу отдыха с гостевыми домами уровня 3 и 4 звезды, бассейнами, глэмпингом, рестораном. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, объем частных вложений в реализацию проекта составит 290 млн рублей, 56 местных жителей будут трудоустроены.

Под строительство нового туристского комплекса выделен земельный участок общей площадью около 106,5 тыс. кв. метров в поселке Термальный, где имеются выходы знаменитых горячих источников. На отведенной территории будут размещены все постройки – 30 гостевых бревенчатых домов, в том числе для VIP гостей с индивидуальными бассейнами и административный корпус на 20 номеров, ресторан на 100 посадочных мест с русской кухней, открытый бассейн с раздевалками и бытовыми помещениями, рассчитанный на 70 человек. В дополнение для любителей отдыха на природе, вдали от цивилизации, но со всеми удобствами и полноценным отельным обслуживанием будет построен глэмпинг. 20 шатров с готовыми решениями — от коммуникаций до внутреннего оформления и мебели – будут круглогодично доступны туристам, приезжающим на отдых в Камчатский край. Предусмотрены также зеленая зона с пешими тропами, детская игровая площадка и кэмпинг.

«Такой проект легко масштабировать и можно начать с небольшого объема. Ставку сделаем на важнейшие сегменты туристского рынка: лечебно-оздоровительный, рыболовный, экологический и спортивный туризм с восхождениями на вулканы, альпинизм. На развитие этих туристических направлений нацелена концепция нашего проекта. Все рекреационные ресурсы для этого в регионе имеются. А своевременной реализации помогут льготные ставки арендной платы за пользование имуществом, по налогам на прибыль, землю и страховые платежи, которые мы получим как резидент ТОР «Камчатка». Стройку будем вести поэтапно, первую очередь введем в эксплуатацию в 2023 году, вторую – в 2025-ом. По мере запуска проекта разработаем пакетные предложения, ориентированные на групповые и индивидуальные туры, постоянным гостям будем предлагать персональные скидки. Привлекать посетителей нам помогут действующие туристские компании, планируем также создать собственный интернет-сайт с системой бронирования мест»,

— рассказала генеральный директор ООО «База отдыха «Источники Камчатки» Зинаида Калашникова, отметив, что основная цель – это формирование комплексного турпродукта, доступного каждому человеку, а не только VIP сегменту.

Новый гостиничный комплекс хорошо впишется в экономическое окружение и уже имеющуюся туристскую инфраструктуру. Кроме того, удачное расположение – вдоль автомобильной трассы Елизово-Паратунка поможет гостям, приезжающим на полуостров, быстрее добираться до места отдыха.

По мнению экспертов, увеличение средств размещения и пакетные туры, которые позволяют сделать турпоездку заметно дешевле – в среднем на 30% и более по сравнению с самостоятельно организованным путешествием, станут серьезным шагом в решении задач по повышению доступности внутреннего туризма в регионе. На сегодняшний день на территории Петропавловск-Камчатского городского округа зарегистрированы более 200 организаций, сфера деятельности которых связана с туризмом, в том числе более 110 гостиниц, баз отдыха и гостевых домов.

По данным КРДВ, на территории опережающего развития «Камчатка» инвестиционную деятельность ведут 116 компаний с проектами на сумму 174,4 млрд рублей, создается более 11,3 тыс. рабочих мест. Заявленные проекты уже реализовали 27 резидентов. В экономику региона вложено свыше 23,3 млрд рублей, на новых предприятиях трудятся более 6 тыс. местных жителей.

На Дальнем Востоке создано 22 территории опережающего развития, где реализуется 571 проект с общим объемом заявленных инвестиций свыше 4,5 трлн рублей, рассчитанный на создание около 102 тыс. новых рабочих мест. В настоящее время в экономику макрорегиона вложено 1,6 трлн рублей, инвесторы реализовали 166 проектов, на новых предприятиях трудоустроены почти 52 тыс. дальневосточников.