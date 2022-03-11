Министерство промышленности и торговли России и российский ИТ-вуз подписали соглашение о сотрудничестве в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Стороны договорились о создании программного обеспечения для анализа и семантического поиска продукции в каталоге Государственной информационной системы промышленности с применением искусственного интеллекта. Цифровой сервис разработают специалисты Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта на базе Университета Иннополис совместно с сотрудниками Министерства. Минпромторг России и Российский ИТ-вуз договорились сотрудничать на всех этапах реализации инновационных проектов, проводить совместные мероприятия, исследования, в том числе международные.

Сейчас крайне важно обеспечить быстрое создание эффективных инструментов, позволяющих обеспечить оперативный поиск необходимой промышленной продукции российских производителей, которая сможет заменить отсутствующие иностранные аналоги. Технологические и научные заделы у нас есть, нужно объединить усилия в совместной работе,

− прокомментировал замглавы Минпромторга России Василий Шпак.

Соответствующее соглашение подписали заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак и директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин в рамках встречи Минпромторга РФ с руководством российского ИТ-вуза при участии заместителя премьер-министра РТ Романа Шайхутдинова.

На базе Университета Иннополис уже несколько лет функционирует профильный институт ИИ, который занимается обучением слушателей, научными исследованиями и разработкой прикладных решений. В общей сложности вуз реализовал более 60 проектов для крупнейших российских компаний в области искусственного интеллекта. Кроме того, в вузе создан федеральный исследовательский центр в области ИИ, основной целью которого станет внедрение данной технологии в реальный сектор экономики. Таким образом, сотрудничество вуза с Министерством промышленности и торговли России в этой сфере – важный для него шаг, закрепляющий роль Университета Иннополис в реализации важных для страны мероприятий в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект»,

– отмечает заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов.

В планах, помимо подбора аналогов продукции, есть направления работы по интеллектуальному помощнику и господдержке, а также по применению машинного обучения при анализе и классификации корреспонденции.

Отдельной темой встречи стало обеспечение более плотного взаимодействия российских радиоэлектронных производств и ведущих предприятий обрабатывающей промышленности со студентами ИТ-университетов. Университет Иннополис готовит к запуску пилотный проект: видеовизитки предприятий, в рамках которых представители организаций смогут рассказать студентам о том, какими решениями и технологиями сейчас пользуются, какие навыки им необходимы, какие программные продукты внедряются. Таким образом представители вуза намерены добиться расширения возможностей практического применения нарабатываемых студентами компетенций. Замглавы Минпромторга России поддержал эту идею.

В 2021 году Университет Иннополис выиграл грант на создание исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта, нацеленного на реализацию ряда разработок. Российский ИТ-вуз получит 900 млн рублей до 2024 года рамках федерального проекта «Искусственный интеллект», а также софинансирование от индустриальных заказчиков в размере 400 млн рублей. Помимо Университета Иннополис грантовую поддержку до 1 млрд рублей получат ещё пять исследовательских центров России: Сколковский институт науки и технологий, МФТИ, Институт системного программирования им. В.П. Иванникова, ИТМО и ВШЭ. В рамках гранта и за счёт внебюджетного софинансирования от партнёров Университет Иннополис продолжит развитие проектов в области ИИ по пяти направлениям: AI_Materials, AI_Transport, AI_Logistics, AI_Vision, AI_Medicine.