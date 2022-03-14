Беспилотник "Канатоход", созданный российскими учеными для оценки исправности электросетей, будет использован для мониторинга двух объектов в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Дрон может приземляться на провода и грозозащитные тросы линий электропередачи, которые работают под напряжением до 500 кВ. Разработка, созданная в рамках направления НТИ "Энерджинет", усовершенствует методы обслуживания ЛЭП и сократит долю аварий, считают авторы.

"В Саудовской Аравии [разработчиков] ждут два сложнейших объекта - на севере и юге страны. Робот проведет диагностику и обслуживание ЛЭП в горах с перепадами высот до 200 м. Дрон умеет работать на включенных линиях, напряжение на первой составит - 132 кВ, на второй - 380 кВ", - пояснили в пресс-службе.

По данным Александра Лемеха, основателя компании "Лаборатория будущего", которая разработала дрон, в середине марта устройство также будет использоваться для мониторинга участка электросетей во Вьетнаме. В планах россиян - сотрудничество с Узбекистаном. При этом пилотные испытания разработки уже прошли в Турции и Казахстане.

Фото: us-patent.ru