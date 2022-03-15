Классические настольные лампы IEK® – новые модели со струбциной

"ЭКМ Холдинг" приглашает на выставку Cabex 2022
«КуПе» и «ИнСил», КНС «СКИНЕР», светотехника «ЭКСИЗ», электрообогрев
15 марта 2022, 10:00
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Источник: Группа компаний IEK
IEK Lighting расширяет ассортимент классических настольных ламп IEK®. Мы предлагаем новые модели со струбциной — они крепятся к краю стола и экономят рабочее пространство.
Классические настольные светильники IEK® со сменной лампой с цоколем Е27 удобны в применении. Простая конструкция позволяет легко регулировать угол наклона. Настольные светильники IEK® создают комфортное освещение для чтения и работы, делают рабочее место функциональным.
Подробнее — на сайте iek.lighting.
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