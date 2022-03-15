Классические настольные лампы IEK® – новые модели со струбциной

IEK Lighting расширяет ассортимент классических настольных ламп IEK®. Мы предлагаем новые модели со струбциной — они крепятся к краю стола и экономят рабочее пространство.

Классические настольные светильники IEK® со сменной лампой с цоколем Е27 удобны в применении. Простая конструкция позволяет легко регулировать угол наклона. Настольные светильники IEK® создают комфортное освещение для чтения и работы, делают рабочее место функциональным.

Подробнее — на сайте iek.lighting.