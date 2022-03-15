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Классические настольные лампы IEK® – новые модели со струбциной

Классические настольные лампы IEK® – новые модели со струбциной

15 марта 2022, 10:00
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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Новости компании

IEK Lighting расширяет ассортимент классических настольных ламп IEK®. Мы предлагаем новые модели со струбциной — они крепятся к краю стола и экономят рабочее пространство.

Классические настольные светильники IEK® со сменной лампой с цоколем Е27 удобны в применении. Простая конструкция позволяет легко регулировать угол наклона. Настольные светильники IEK® создают комфортное освещение для чтения и работы, делают рабочее место функциональным.

Подробнее — на сайте iek.lighting.

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Источник: Группа компаний IEK

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