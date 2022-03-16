 
За рубежом

СМИ: BMW и Volkswagen остановили заводы в Европе из-за нехватки деталей

СМИ: BMW и Volkswagen остановили заводы в Европе из-за нехватки деталей

16 марта 2022, 16:50
Рубрика: За рубежом
Метки: ЕВРОПА, УКРАИНА
Отрасль: Кабельная промышленность Транспорт 
Источник: РИА Новости

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
259

Европейские автомобильные компании приостанавливают работу ряда заводов из-за нехватки деталей, которые импортировались с Украины, сообщает газета Financial Times.

"BMW и Volkswagen были вынуждены приостановить работу заводов по всей Европе после того, как вторжение России вынудило закрыть украинские электромонтажные заводы", - говорится в сообщении.

По оценке Auto Analysis, которую приводит газета, на Украину, в частности, приходится около пятой части поставок электрокабелей.

"Проблема с кабелями заключается в том, что они фундаментальны. Вы не можете начать сборку даже некомплектного автомобиля без них", - отметил управляющий директор консалтинговой компании Alix Partners Александр Мариан (Alexandre Marian), чьи слова приводит газета, уточнив, что страховочные привязи изготавливаются на заказ, что усложняет вопрос их изготовления на других заводах.

Кроме того, источники сообщили газете о серьезных логистических проблемах. "Если вы отправляете грузовик, вы не можете сказать, будет ли он в Польше через три часа, три дня и будет ли он отправлен обратно. Мы должны ежедневно проверять, можно ли сегодня отправить машину или две", - приводит газета слова источника.

Гендиректор Volkswagen Херберт Дисс (Herbert Diess), мнение которого приводит Financial Times, отметил, что в настоящее время компания рассматривает и альтернативы, которые включают в себя смену оборудования. При этом источники сообщили газете, что некоторые поставщики с Украины начали возобновлять работу.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ.

Фото : BMW AG 2020

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: РИА Новости

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Молдавия завершила процесс синхронизации с электросетями ЕС 16.03.2022
Молдавия завершила процесс синхронизации с электросетями ЕС
Казахстан ратифицировал протокол об общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС 16.03.2022
Казахстан ратифицировал протокол об общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС
Евросоюз ввел против РФ четвертый пакет санкций. Под санкции попали 12 российских компаний 16.03.2022
Евросоюз ввел против РФ четвертый пакет санкций. Под санкции попали 12 российских компаний
Контракт компании Nexans на прокладку кабелей для передачи энергии, генерируемой морской ветровой эл... 16.03.2022
Контракт компании Nexans на прокладку кабелей для передачи энергии, генерируемой морской ветровой эл...

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно