На заводе «ЮМЭК», входящем в ПО «ФОРЭНЕРГО», завершено строительство нового корпуса высоковольтных испытаний. Ввод объекта в эксплуатацию существенно расширяет возможности действующего уже более 10 лет испытательного центра АО «ЮМЭК». Стало доступно проведение высоковольтных испытаний до 500 кВ в закрытом помещении. Испытания с использованием такого класса напряжения производятся, как правило, на открытых уличных установках и их результаты, а порой и сама возможность проведения, очень сильно зависят от погодных условий, складывающихся во время проведения испытаний. Ввод нового корпуса, имеющего просторный высотный испытательный зал, полностью снимает эту проблему и позволяет проводить испытания без влияния внешних погодных условий. Кроме того, новый испытательный зал позволяет моделировать любые, необходимые для испытаний, атмосферные условия в любое время года, в любую погоду. Также будут проводиться испытания по измерению уровня радиопомех изоляторов в гирляндах, а также для определения видимой короны на них в соответствии с новыми требованиям стандартов ПАО «Россети».

Испытательный зал нового корпуса защищен от внешних помех, что позволяет проводить испытания на уровень радиопомех в большом диапазоне с самой высокой точностью. Это расширяет возможности проведения испытаний не только для собственных нужд, но и для внешних заказчиков. Таким образом, ПО «ФОРЭНЕРГО» теперь имеет возможность удовлетворить запрос большего числа организаций, нуждающихся в проведении таких испытаний для самого разнообразного электрооборудования.

На рынке испытаний сегодня это можно считать эксклюзивными видом услуг. На Южном Урале лабораторий с аналогичными возможностями не было.

Проект создания нового высоковольтного корпуса испытательного центра был реализован в очень сжатые сроки – старт строительства состоялся в ноябре 2021 года и завершён спустя два месяца. Всего в проект было инвестировано 20 млн рублей.

Руководство ПО «ФОРЭНЕРГО» благодарит команду, принимавшую участие в проектировании и строительстве испытательного корпуса за качественно и быстро выполненные работы.