В этом году «Экспоцентр» собрал под своей крышей более 140 компаний-экспонентов, 20 из которых впервые стали участниками «Cabex».

Ежегодно около 180 производителей и поставщиков демонстрируют специалистам на выставке «Cabex» самый большой в России выбор кабеля, проводов, кабельных аксессуаров, электромонтажных и электротехнических изделий, а также оборудования для монтажа и переработки кабеля.

Все три дня работы выставки «Cabex-2022» сопровождали мероприятия деловой программы, которые охватывали широкий круг актуальных вопросов производства кабельно-проводниковой продукции, а также применения кабеля и проводов в ключевых отраслях российской экономики.

В этом году гостей и участников ждала насыщенная деловая программа — множество докладов, актуальных тем и дискуссий о том, что ждет кабельную промышленность в ближайшем будущем. Первый выставочный день начался с панельной дискуссии «Современные угрозы и вызовы для кабельной промышленности». Участники обсудили актуальные вопросы, волнующие не только ведущих производителей кабельно-проводниковой продукции, но и потребителей.

Второй день начался с круглого стола по теме: «РЖД — «локомотив» развития российской экономики и кабельной промышленности», организованного НП «ОПЖТ», ОАО «ВНИИКП» и НП «Ассоциация Электрокабель». Доклады, представленные приглашенными спикерами, вызвали бурное обсуждение и интерес слушателей. Основной темой дискуссии стал вопрос импортозамещения — эту тему подробно раскрыл в своем выступлении генеральный директор ЗАО «Торговый дом ВНИИКП», заместитель генерального директора ОАО «ВНИИКП», к.э.н. Евгений Васильев. Он представил подробную аналитику по актуальным нуждам импортозамещения кабельной отрасли в общем и для нужд РЖД в частности. Васильев отметил, что сегодня важно подтолкнуть крупных заказчиков к тому, чтобы они использовали отечественный кабель везде, где это возможно без ущерба для качества. Такие ниши есть — в производстве подвижного состава, в силовых кабелях. Заключительный день работы выставки завершился технологической сессией «Кабельная промышленность: законодательные изменения и современные возможности производства». Мероприятие ориентировано на руководителей и профильных специалистов компаний-производителей кабельно-проводниковой продукции.

Подводя итоги выставки, можно с уверенностью сказать, что российские кабельные компании способны и будут производить ту кабельную продукцию, которая нужна для российской экономики в сегодняшних реалиях.

Ждем вас на «Cabex-2023».