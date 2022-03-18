Московский разработчик и производитель преобразовательной техники «Парус электро» участвует в развитии сети быстрых электрозарядных станций (ЭЗС) в Сахалинской области. На первом этапе в рамках федеральной программы в регионе будет размещено 35 ЭЗС столичного предприятия.

«Сегодня в Москве созданы условия для развития «зеленого» транспорта – город заключает контракты жизненного цикла на поставку экологичных электробусов и пополняется новыми станциями зарядок для электромобилей. В то же время предприятия города создают инфраструктурные решения для развития электротранспорта не только внутри московского региона, но и для всей страны. Столичный разработчик и производитель преобразовательной техники в текущем году поставит в Сахалинскую область 35 быстрых электрозарядных станций. Реализация этого проекта позволит жителям Сахалина использовать экономичный и экологичный электротранспорт», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Александр Прохоров.

Всего до 2025 года на Сахалине должно быть установлено не менее 500 устройств. В рамках проекта партнер предприятия «Иви-Тайм С» выполнит работы по развертыванию и обслуживанию сети ЭЗС, а также предоставит операторские услуги, которые будут работать на базе программной платформы отечественной разработки.

«В конце февраля 2022 года наша компания подписала соглашение с министерством энергетики Сахалинской области по развитию сети ЭЗС. Помимо поставок, мы также планируем запуск производства электростанций в регионе, что будет способствовать созданию там дополнительных рабочих мест. На первом этапе будет реализована крупноузловая сборка, а уже в дальнейшем планируется локализация и других производственных операций», - отметил генеральный директор «Парус электро» Владимир Хлебников.

В сеть ЭЗС войдут модели мощностью до 150 киловатт, способные обеспечить быстрый заряд и поддерживающие разные стандарты постоянного и переменного тока.

Кроме того, разработанные столичным предприятием станции имеют функцию динамической балансировки мощности. Это позволяет ЭЗС определить, какой электромобиль менее заряжен, и переключить на него два силовых модуля, а третьим заряжать другой объект. Такая технология более энергоэффективна по сравнению со стандартной ЭЗС, так как она позволяет оптимально использовать потребляемую от электросети мощность, не ухудшая качественные показатели заряда.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru .

Сахалинская область включена в число пилотных регионов для создания зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств до 2024 года. Создание инфраструктуры для электрического транспорта предусмотрено утвержденной Правительством «дорожной картой» по развитию производства и использования электрического транспорта.

«Парус электро» - столичный разработчик и производитель систем бесперебойного питания и другой преобразовательной техники. В продуктовом портфеле компании источники бесперебойного питания (ИБП) переменного и постоянного тока, аккумуляторные батареи, зарядные станции электромобилей, сетевые солнечные инверторы для ВИЭ и другое оборудование.