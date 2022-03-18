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Красноярский край объявил тендер на реконструкцию перрона аэропорта Красноярска за 2,3 млрд руб

Красноярский край объявил тендер на реконструкцию перрона аэропорта Красноярска за 2,3 млрд руб

18 марта 2022, 16:30
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: interfax-russia.ru

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Правительство Красноярского края намерено провести реконструкцию перрона в международном аэропорту Красноярска (Емельяново), следует из информации на сайте госзакупок.

Согласно объявленному тендеру, начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере 2,296 млрд рублей. Подрядчик должен завершить строительно-монтажные работы до 31 декабря 2023 года, ввести перрон в эксплуатацию необходимо до 31 марта 2024 года.

Заказчиком работ выступает государственное предприятие Красноярского края "Центр транспортной логистики".

В конце прошлого года правительство региона сообщало, что реконструкция перрона является одним из этапов создания в Красноярске грузового и пассажирского авиахаба. Проект предусматривает удвоение площади бетонных покрытий, увеличение числа мест стоянок воздушных судов, а также инженерное оснащение перрона.

Тогда же сообщалось, что с учетом модернизации аэропорта группа компаний "Волга-Днепр" рассматривает возможность создания в Красноярске своего международного логистического интегратора.

Международный аэропорт Красноярск, согласно его сайту, может обслуживать более 50 типов пассажирских и грузовых воздушных судов, в том числе Boeing-777, Boeing-767, Boeing-747, Airbus А-330. Базовый перевозчик аэропорта - NordStar. С июня 2021 года на базе аэропорта функционирует региональный хаб "Аэрофлота".

Владелец красноярского ООО "Аэропорт Емельяново" - АО "Эра групп", 51% которого контролирует ООО "КрасИнвест", ранее принадлежавшее московскому АО "Базовый аэропортовый оператор". Остальные 49% "Эра групп" - у госпредприятия Красноярского края "Центр транспортной логистики".

Фото: 24hz.ru

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Источник: interfax-russia.ru

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