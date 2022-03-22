Cabex 2022. День 1. Конференция
22 марта 2022, 16:45
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, БЕЛАРУСЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Министерство энергетики России
Павел Сниккарс и Денис Мороз на встрече в формате видеоконференции обсудили Проект международного договора о формировании объединённого рынка электроэнергии Союзного государства, а также рассмотрели правила функционирования объединённого рынка.
«Формирование объединённого рынка электроэнергии Союзного государства станет важной составляющей двустороннего взаимодействия», – подчеркнул Павел Сниккарс.
Кроме того, стороны рассмотрели отдельные вопросы, связанные с торговлей на общем электроэнергетическом рынке Евразийского экономического Союза.
В заключение заместители министров обсудили подходы по переходу на российские рубли при расчетах за услуги по межгосударственной передаче электроэнергии.
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