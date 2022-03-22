Павел Сниккарс и Денис Мороз на встрече в формате видеоконференции обсудили Проект международного договора о формировании объединённого рынка электроэнергии Союзного государства, а также рассмотрели правила функционирования объединённого рынка.

«Формирование объединённого рынка электроэнергии Союзного государства станет важной составляющей двустороннего взаимодействия», – подчеркнул Павел Сниккарс.

Кроме того, стороны рассмотрели отдельные вопросы, связанные с торговлей на общем электроэнергетическом рынке Евразийского экономического Союза.

В заключение заместители министров обсудили подходы по переходу на российские рубли при расчетах за услуги по межгосударственной передаче электроэнергии.