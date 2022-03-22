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Павел Сниккарс и заместитель Министра энергетики Республики Беларусь Денис Мороз обсудили проект договора о формировании объединённого рынка электроэнергии Союзного государства

Павел Сниккарс и заместитель Министра энергетики Республики Беларусь Денис Мороз обсудили проект договора о формировании объединённого рынка электроэнергии Союзного государства

22 марта 2022, 16:45
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, БЕЛАРУСЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Министерство энергетики России

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Павел Сниккарс и Денис Мороз на встрече в формате видеоконференции обсудили Проект международного договора о формировании объединённого рынка электроэнергии Союзного государства, а также рассмотрели правила функционирования объединённого рынка. 

«Формирование объединённого рынка электроэнергии Союзного государства станет важной составляющей двустороннего взаимодействия», – подчеркнул Павел Сниккарс

Кроме того, стороны рассмотрели отдельные вопросы, связанные с торговлей на общем электроэнергетическом рынке Евразийского экономического Союза.

В заключение заместители министров обсудили подходы по переходу на российские рубли при расчетах за услуги по межгосударственной передаче электроэнергии.

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Источник: Министерство энергетики России

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