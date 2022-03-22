22 марта 2022 года в адрес редакции RusCable.Ru поступило письмо от НПП "Герда", об итоговом решении Росстандарта удовлетворить апелляционную жалобу НПП «Герда» и отмене приказа об утверждении и введении в действие национального стандарта ГОСТ Р 59387-2021. Ниже мы приводим полный текст письма в неизменном виде.

Год назад НПП «Герда» обратилось в адрес редакции RusCable.Ru с открытым письмом к кабельщикам с просьбой поддержать предложение о приостановке введения в действие нового ГОСТ Р 59387-2021 «Кабели монтажные для использования в электроустановках во взрывоопасных зонах, в том числе для подземных выработок. Общие технические условия» с целью профессиональной проработки положений стандарта и исправления ошибок. Благодарим RusCable.Ru за размещение на портале нашего публичного обращения и предоставленную возможность его обсуждения участниками форума 1.

17 марта 2022 г. состоялось заседание Комиссии по апелляциям при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) под председательством заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Ученова А.А. На заседании Комиссии рассматривалось обращение НПП «ГЕРДА» об отмене приказа о введении национального стандарта ГОСТ Р 59387-2021. В заседании принимал участие руководитель Росстандарта Шалаев А.П.

Комиссия единогласным решением удовлетворила апелляционную жалобу НПП «Герда» и рекомендовала Росстандарту отменить приказ об утверждении и введении в действие национального стандарта ГОСТ Р 59387-2021 с целью внесения изменений в ГОСТ Р 59387-2021. В протоколе заседания Комиссии было отмечено, что отдельные положения ГОСТ Р 59387-2021 противоречат положениям технического регламента ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», а также ГОСТ IEC 60079-14-2013 и ГОСТ Р МЭК 60079-25-2012 2.

Выражаем искреннюю благодарность всем неравнодушным, кто поддержал наше обращение! На заседании апелляционной Комиссии позиция НПП «Герда» значительно усилилась благодаря вашим письмам поддержки. В результате вашего участия удалось отменить «взрывоопасный» ГОСТ Р 59387-2021.



Герасимов П.Н.

Генеральный директор НПП «Герда»

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