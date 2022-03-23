Ровно год назад, 22 марта 2021 года, второй по счету энергоблок с водо-водяным энергетическим реактором (ВВЭР-1200) Ленинградской АЭС был официально принят в промышленную эксплуатацию.

За это время он выдал в единую энергосистему России почти 8 млрд кВтч электроэнергии, а с момента своего первого включения в сеть – более 10 млрд кВт. Такого объема достаточно, чтобы в течение 5 месяцев обеспечивать электроэнергией сотни тысяч предприятий Санкт-Петербурга и более 5 миллионов его жителей.

Владимир Перегуда, директор Ленинградской АЭС, отметил, что своевременное выполнение важной государственной задачи по синхронизации вывода из эксплуатации блока №2 РБМК-1000 и ввода в работу блока №6 ВВЭР-1200 ЛАЭС позволило продолжить производство столь необходимой 47-региону электроэнергии в требуемых объемах (более 30 млрд кВтч в год), а также сохранить выплаты в виде дополнительных налогов в консолидированный бюджет Ленинградской области в размере более 3 млрд рублей (в годовом исчислении от каждого блока).

Он также выразил уверенность, что в течение всего проектного срока службы (50 лет) новый ленинградский блок будет «трудиться» надежно, эффективно и экологично. «Эксплуатация шестого блока будет безопасна и для окружающей среды, и для проживающим рядом людей. Для обеспечения мирной работы атома у нас есть все необходимое: хорошо продуманный проект, самое современное оборудование и уникальные системы безопасности, а еще опытный, высококвалифицированный персонал атомной станции», – отметил Владимир Перегуда.

Он также подчеркнул, что благодаря смене поколений энергоблоков РБМК-ВВЭР влияние атомной станции на окружающую среду в последнее время значительно уменьшилось: по итогам 2021 года ЛАЭС почти на треть сократила свои производственные потребности в морской воде и предотвратила выбросы СО²-эквивалента в объеме свыше 15,1 миллионов тонн в год (если бы аналогичный объем электрогенерации вырабатывался с использованием угля). По его словам, снижение нагрузки на природу будет продолжено и впредь – при поэтапной замене действующих энергоблоков №3 и №4 РБМК на планируемые к сооружению энергоблоки №7 и №8 ВВЭР ЛАЭС.

«Замещающие мощности Ленинградской АЭС – гарантия энергетической независимости региона и государства. Они позволяют воплотить в жизнь имеющиеся и перспективные региональные инвестпроекты. Поздравляю с успешной эксплуатацией шестого блока и надеюсь на продолжение совместной работы по развитию Соснового Бора и Ленинградской области», – подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава администрации МО «Сосновоборский городской округ» Михаил Воронков также поздравил ленинградских атомщиков и горожан с первой годовщиной успешной промышленной эксплуатации 6 блока и подчеркнул, что ЛАЭС является градообразующим предприятием и надежным, социально ответственным партнером Соснового Бора:

«За последний год при непосредственном финансировании ЛАЭС проведено благоустройство южной части парка «Приморский», реконструированы теннисные корты, продолжается строительство велодорожки, дан старт строительству ледовой арены и крытого бассейна. В рамках Соглашения о сотрудничестве с Росатомом Сосновый Бор в 2021 году получил от областного правительства 270 млн рублей. Эти средства были направлены на возведение детского сада на 240 мест с бассейном и ветеринарной лечебницы. Также был построен распределительный газопровод в районе Старое Калище».

В настоящее время на Ленинградской АЭС в работе находятся энергоблоки №3 и №4 РБМК-1000 и энергоблоки №5 и №6 ВВЭР-1200. Они несут нагрузку согласно диспетчерскому графику 4400 МВт.

Радиационная обстановка на промплощадке и в зоне наблюдения ЛАЭС находится в пределах естественных фоновых значений. Радиационную обстановку в режиме он-лайн можно проследить на сайте www.russianatom.ru.