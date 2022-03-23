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На 37% увеличено финансирование ремонтной программы "Россети Юг" в Республике Калмыкия

На 37% увеличено финансирование ремонтной программы Россети Юг в Республике Калмыкия

23 марта 2022, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ, КАЛМЫКИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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В 2022 году финансирование ремонтной программы калмыцкого филиала «Россети Юг» составит 134,3 млн рублей, что на 37% больше, чем в 2021 году.

В 2022 году энергетики запланировали ремонт 139 км линий электропередачи всех классов напряжения, замена 557 опор, а также 4,6 тыс. изоляторов.

Кроме того, будут отремонтированы силовые трансформаторы и другое оборудование на подстанциях 35-110кВ «Каспийская-2», «Малые-Дербеты», «Нарын-Худук», «Володаровская», «Элиста Западная» и «Элиста Восточная», «Сарул», «Бургустинская», «Троицкая», «Эсто-Алтай» и других. Повышение надежности данных центров питания позволит обеспечивать качественное электроснабжения крупных населенных пунктов и социально-значимых потребителей.

От древесно-кустарниковой поросли, ставящей под угрозу штатную работу воздушных линий электропередачи, будет расчищено 21,2 гектара трасс ВЛ всех классов напряжения.

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Источник: Россети Юг

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