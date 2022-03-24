Компания «Россети Тюмень» приступила к ремонту подстанционных объектов в центральной части ХМАО – Югры. Энергетики выполнят комплекс мероприятий на 23 подстанциях и переключательных пунктах. На повышение надежности энергоснабжения более 60 тысяч жителей города Нефтеюганск, Нефтеюганского и Ханты-Мансийского районов и объектов «Роснефти» и «Траснефти» электросетевое предприятие направит свыше 32 млн рублей.

В настоящее время специалисты начали капитальный ремонт основного силового оборудования питающего центра 110 кВ «Промысловая». Подстанция обеспечивает электроснабжение Среднебалыкского нефтяного месторождения, разработку которого ведет «Роснефть». Работники «Россети Тюмень» выполнят ремонт активной части трансформатора, а также заменят 3 ввода 110 кВ. Одним из завершающих мероприятий станет обработка трансформаторного масла – это позволит улучшить его изоляционные свойства.

Плановые работы коснутся также двух центров питания города Нефтеюганск и городского поселения Пойковский, крупнейшего населенного пункта Нефтеюганского района. На подстанции 110 кВ «Нефтеюганская» энергетики смонтируют 150 современных полимерных опорно-стержневых изоляторов 35 кВ, а на ПС 110 кВ «Пойковская» выполнят ремонт четырех выключателей 35 кВ.

Ремонт подстанций и переключательных пунктов будет завершен до 1 октября. Комплекс мероприятий, реализуемый компанией «Россети Тюмень», носит предупредительный характер и позволит подготовить энергооборудование к успешному прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023 годов.