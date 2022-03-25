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"Россети Северный Кавказ" приступили к ремонту старейшей подстанции в КЧР

«Россети Северный Кавказ» начали ремонт оборудования на одной из самых крупных подстанций 110/10/6 кВ «Северная» в Черкесске. Это первый питающий центр в Карачаево-Черкесии, он был введен в эксплуатацию в 1959 году. Подстанция является узловой, от нее отходят 50 линий электропередачи высокого и низкого напряжения, по которым электроэнергию получают северная часть столицы республики и близлежащие населенные пункты.

Энергетикам предстоит выполнить ремонт разъединителей, трансформатора тока, масляных выключателей и другого вспомогательного оборудования.

На подстанции установлены 2 силовых трансформатора общей мощностью 45 МВА. С момента ввода в работу энергообъекта в связи с расширением города нагрузка на оборудование питающего центра постоянно увеличивалась, поэтому энергетики уже несколько раз проводили здесь модернизацию оборудования.

Ремонтные работы по подготовке питающего центра к прохождению осенне-зимнего периода будут проводится в течение почти всего года, поскольку необходимо выполнить ремонт и техобслуживание нескольких десятков единиц оборудования.

В результате выполняемых работ повысится надежность энергоснабжения около 60 тысяч жителей Черкесска и пригорода столицы КЧР, а также нескольких крупных промышленных предприятий республики, расположенных в этом микрорайоне.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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