Создание экотехнопарков "Марадыковский" и "Камбарка" по переработке отходов I и II класса опасности началось в Кировской области и в Удмуртии, в ближайшее время будут объявлены конкурсы на строительство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерального экологического оператора (ФЭО, входит в Росатом).

"Перепрофилирование объектов по уничтожению химического оружия "Марадыковский" и "Камбарка" в экотехнопарки по переработке отходов I и II классов уже началось. Разработана проектная документация будущих экотехнопарков, которая прошла все предусмотренные законодательством Российской Федерации государственные экспертизы, получено разрешение на строительство. В ближайшее время будут объявлены конкурсы на выполнение строительно-монтажных работ", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе уточнили, что имущество предприятия по уничтожению химического оружия "Марадыковский" в Кировской области передано в ведение ФГУП "ФЭО" в полном объеме. Проводится передача имущества объекта "Камбарка" в Удмуртии.

Ранее сообщалось, что российское правительство выделит Росатому в 2022-2024 годах из бюджета 17,7 млрд рублей на создание в Кировской области и Удмуртии экотехнопарков по переработке опасных отходов. Государственным заказчиком строительства является госкорпорация "Росатом", а застройщиком - ФЭО.

Всего в России до конца 2024 года предполагается ввести в строй семь экотехнопарков для переработки отходов I и II классов опасности. Четыре из этих экотехнопарков создаются на базе бывших предприятий по уничтожению химического оружия: в Саратовской области - "Михайловский", в Кировской области - "Мирный" (на базе объекта "Марадыковский"), в Курганской области - "Щучье" и в Удмуртии - "Камбарка". Росатом уже приступил к строительству первых двух экотехнопарков в Саратовской и Курганской областях. Еще три будут строиться с нуля - "Восток" (Усолье-Сибирское, Иркутская область), "Центр" (Дзержинск, Нижегородская область) и "Западная Сибирь" (Северск, Томская область).

Отходы I-II классов - особо опасные. Это, в частности, отходы, содержащие свинец, (автомобильные и промышленные свинцово-кислотные аккумуляторы, отходы электрического кабеля), ртуть (люминесцентные лампы, термометры и другие приборы, содержащие ртуть), отходы химических источников тока (батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы), органические горючие отходы (в основном отходы химического и нефтехимического производства), водные неорганические отходы (отработанные растворы кислот, щелочей, гальваношламы). Радиоактивные вещества в этот список не входят.