РусГидро подтверждает ранее запланированные объемы реализации производственной программы, направленной на техническое перевооружение, реконструкцию и ремонт энергообъектов компании. При этом для поддержки в текущей экономической ситуации российских производителей и поставщиков оборудования в РусГидро оперативно разработан специальный комплекс мер. Их реализацию руководство РусГидро обсудило с руководителями крупнейших производителей и поставщиков энергетического и электротехнического оборудования на состоявшемся в компании совещании. Во встрече с руководителями производственного блока приняли участие более тридцати представителей партнерских компаний-поставщиков.

Меры поддержки включают в себя оперативное обоснованное изменение параметров действующих договоров как в технической, так и в сметной части при условии необходимости замены импортных комплектующих. Компания одновременно будет вносить допустимые изменения в технические регламенты, что упростит замену элементов оборудования, поставка которых сегодня затруднена, на аналоги. Ведется работа по актуализации документации по закупкам, которые планируется провести в 2022 году. Руководители и технические специалисты активно посещают производственные площадки российских производителей энерго- и электрооборудования в целях выявления лучших отечественных образцов, которые еще не применялись на энергообъектах Группы РусГидро.

С целью поддержки производственных процессов поставщиков оптимизируются финансовые условия договоров, увеличиваются объемы авансирования. РусГидро идет навстречу поставщикам в вопросе невзимания пени и штрафов или применения иных мер ответственности за задержку сроков исполнения договоров при наличии подтвержденной связи между нарушением сроков и введенными санкциями, в том числе ограничений поставок оборудования и комплектующих либо отказе иностранных банков в проведении расчетов по внешнеэкономическим сделкам.

На совещании было особо отмечено, что РусГидро все предшествующие годы последовательно реализовывала программу импортозамещения и всегда ориентируется на приоритетное приобретение российского оборудования. Сегодня доля отечественных оборудования и продукции, которые приобретаются в рамках производственных программ для нужд энергообъектов РусГидро, уже превышает 80%, что является одним из лучших показателей по отрасли.

В производственную программу только ПАО «РусГидро» на ближайшие 10 лет включено 857 проектов технического перевооружения и реконструкции общей стоимостью более 500 млрд рублей. Их реализация направлена на планомерную замену устаревшего оборудования и увеличение мощности ГЭС. Программа ориентирована на использование оборудования и материалов российского производства.