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ГУП РК "Крымэнерго" провело реконструкцию энергообъектов в Первомайском районе

ГУП РК Крымэнерго провело реконструкцию энергообъектов в Первомайском районе

31 марта 2022, 11:36
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: КРЫМЭНЕРГО

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В период с 1 ноября 2021 года по настоящее время работники ГУП РК «Крымэнерго» осуществили модернизацию электросетевого оборудования в Первомайском районе.

В рамках отопительного сезона специалисты энергопредприятия отремонтировали более 9 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-6-10 кВ и установили 68 опор. Также была сделана замена 18 км проводов распределительных сетей различного класса напряжения, выполнена расчистка около 3 км трасс ВЛ. Кроме того, был проведен плановый капитальный ремонт и техническое обслуживание 19 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Отметим, что в этот же период энергетики присоединили к сетям энергоснабжения пять объектов социального назначения. В трех населенных пунктах Первомайского района – c. Пшеничное, с. Матвеевка и с. Кормовое – обеспечили электроэнергией три фельдшерско-акушерских пункта. В с. Кормовом и с. Новая Деревня сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» электрифицировали два дома культуры.

Реализованные мероприятия позволят обеспечить устойчивую работу распределительных сетей и повысить надежность электроснабжения абонентов энергопредприятия.

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Источник: КРЫМЭНЕРГО

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