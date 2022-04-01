 
Модернизация

ГУП РК "Крымэнерго" повышает надежность сетей 35-330 кВ

ГУП РК Крымэнерго повышает надежность сетей 35-330 кВ

1 апреля 2022, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: КРЫМЭНЕРГО

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
242

В преддверии курортного сезона энергетики выполняют обслуживание электросетевого хозяйства 35-330 кВ. От качества реализации ремонтной кампании зависит надежность энергоснабжения потребителей полуострова.

ГУП РК «Крымэнерго» обслуживает около 5900 км высоковольтных и магистральных линий электропередачи и более 300 трансформаторов напряжением 35 кВ и выше. Специалисты уделяют особое внимание своевременному обслуживанию сетевой инфраструктуры. Особенностью крымской энергетики является наличие летнего и зимнего периода пиковых нагрузок. Так, исторический летний максимум был зафиксирован на уровне 1436 МВт 19 июля 2021 года, а зимний (1623 МВт) - 26 января 2022 года.

Работники ГУП РК «Крымэнерго» планомерно готовят сети к увеличению нагрузок.

Так, в 1 квартале 2022 года энергетики провели плановое техническое обслуживание высоковольтных и магистральных линий:

  • отремонтировали 30 км ВЛ 35-330 кВ;
  • заменили около 300 единиц выключателей, разъединителей, короткозамыкателей и других элементов;
  • установили около 400 новых изоляторов;
  • расчистили от древесно-кустарниковой растительности 34 км трасс воздушных линий.

Системная работа по обслуживанию электросетевого хозяйства продолжается. Так, в настоящее время в Сакском районе работники энергопредприятия устанавливают новые высоковольтные опоры, а в Симферопольском районе продолжается реконструкция подстанций 35 кВ Пригородная и Красная, в рамках которой специалисты обновляют устройства релейной защиты и автоматики, обслуживают силовые трансформаторы.

Реализуемый ГУП РК «Крымэнерго» комплекс технических мероприятий направлен на повышение надежности энергоснабжения абонентов полуострова и снижение рисков нарушений в сетях.   

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: КРЫМЭНЕРГО

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
01.04.2022
"Россети Ленэнерго" заключили в 2021 году контракты на сумму более 78 млрд рублей
01.04.2022
"Россети Юг" обеспечили электроэнергией новый Дом культуры в Ростовской области
01.04.2022
"Россети ФСК ЕЭС" модернизирует коммутационное оборудование на крупнейшем объекте Владимирской энерг...
АО 01.04.2022
АО "Транснефть-Верхняя Волга" провело внутритрубную диагностику магистральных трубопроводов в пяти р...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live! Прямой эфир
+