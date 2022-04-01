ГУП РК "Крымэнерго" повышает надежность сетей 35-330 кВ

В преддверии курортного сезона энергетики выполняют обслуживание электросетевого хозяйства 35-330 кВ. От качества реализации ремонтной кампании зависит надежность энергоснабжения потребителей полуострова.

ГУП РК «Крымэнерго» обслуживает около 5900 км высоковольтных и магистральных линий электропередачи и более 300 трансформаторов напряжением 35 кВ и выше. Специалисты уделяют особое внимание своевременному обслуживанию сетевой инфраструктуры. Особенностью крымской энергетики является наличие летнего и зимнего периода пиковых нагрузок. Так, исторический летний максимум был зафиксирован на уровне 1436 МВт 19 июля 2021 года, а зимний (1623 МВт) - 26 января 2022 года.

Работники ГУП РК «Крымэнерго» планомерно готовят сети к увеличению нагрузок.

Так, в 1 квартале 2022 года энергетики провели плановое техническое обслуживание высоковольтных и магистральных линий:

отремонтировали 30 км ВЛ 35-330 кВ;

заменили около 300 единиц выключателей, разъединителей, короткозамыкателей и других элементов;

установили около 400 новых изоляторов;

расчистили от древесно-кустарниковой растительности 34 км трасс воздушных линий.

Системная работа по обслуживанию электросетевого хозяйства продолжается. Так, в настоящее время в Сакском районе работники энергопредприятия устанавливают новые высоковольтные опоры, а в Симферопольском районе продолжается реконструкция подстанций 35 кВ Пригородная и Красная, в рамках которой специалисты обновляют устройства релейной защиты и автоматики, обслуживают силовые трансформаторы.

Реализуемый ГУП РК «Крымэнерго» комплекс технических мероприятий направлен на повышение надежности энергоснабжения абонентов полуострова и снижение рисков нарушений в сетях.