Первое в Алтайском крае производство многогранных опор освещения запустил холдинг "Барнаульский станкостроительный завод". Предприятие будет производить 4 тыс. опор ежегодно для дорожников и энергетиков, которые ранее закупали их в Тюмени, сообщил ТАСС в понедельник управляющий директор ООО "Станкостальконструкция", входящего в холдинг, Владимир Макрушин.

"Мы запустили серийное производство многогранных опор освещения. Проект, инвестиции в который составили 88 млн рублей, создавался в течение двух лет. В Алтайском крае ранее такую продукцию не делали. Более того, это второе предприятие от Урала до Дальнего Востока. Ранее продукция закупалась в Тюмени. Проектная мощность нового предприятия 4 тысячи опор в год, они будут поставляться для энергетиков, дорожников, предприятий жилищно-коммунальной сферы", - сказал Макрушин.

Для производства используется отечественное и китайское оборудование - термические установки резки метала, гидравлический пресс. Стоимость выпускаемой продукции будет ежегодно превышать 200 млн рублей. В настоящее время на новом предприятии уже изготавливают продукцию для поставки в Иркутскую область.

"Помимо опор освещения у нас номенклатура широкая, в том числе мы выпускаем светофорные стойки. Сейчас также будем делать мачты освещения. Планируем расширять рынки сбыта", - подчеркнул собеседник.

Планируется, что на проектную мощность новое предприятие выйдет к 2023 году.

Холдинговая компания "Барнаульский станкостроительный завод" производит патроны для стрелкового оружия, грузоподъемное оборудование, теплообменники, инструмент и оснастку. Предприятие является крупнейшим на территории края.

Фото: © Наталья Тишкова/ТАСС