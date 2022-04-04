Промышленный технопарк «Технопарк-Мордовия» подтвердил соответствие федеральным требованиям для включения в реестр промышленных технопарков в рамках ППРФ № 1863.

Сегодня Технопарк-Мордовия лидер по площадитерритории среди промышленных технопарков, подтвердивших соответствие федеральным требованиям. Площадь объектов технопарка составляет более 37 тыс. кв. м., на которых расположены центры проектирования инноваций и экспериментального производства, а также лаборатории оптоэлектронного приборостроения и энергосберегающей светотехники.

В технопарке размещены 35 предприятий, которые обладают уникальными компетенциями с широкими технологическими возможностями проектирования и производства высокотехнологичной продукции в сфере фотоники, светотехники, электроники и приборостроения.

Якорным резидентом «Технопарка-Мордовия» является «НИИИС им. А.Н. Лодыгина» - ведущее предприятие, которое занимает лидирующие позиции в области разработки и фотометрирования источников ультрафиолетового излучения и ламп специального назначения. Среди продукции других резидентов – светотехника, оптическое волокно, материалы для кабельной промышленности, гибкая электроника и др.

Республике Мордовия удалось создать технопарк с уникальной технологической инфраструктурой. Благодаря этому республика усилила свои позиции по направлениям электроники и светотехники. Резиденты технопарка не только разрабатывают, но и успешно реализуют на рынке инновационную продукцию (выручка резидентов за 2021 год составила 2,5 млрд рублей). Технопарк был создан при поддержке Минкомсвязи России и Минэкономразвития России. Включение в реестр промышленных технопарков подтверждает значительный промышленный потенциал этого объекта, а также позволит в будущем использовать всю линейку федеральных мер поддержки,

– прокомментировал представитель Минпромторга России.