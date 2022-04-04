Развитие инвестиционных проектов, энергетики и ЖКХ, а также вопросы бюджетной сферы стали основными темами встречи с главой региона.

Состоялась рабочая встреча Заместителя Председателя Правительства Александра Новака с главой Республики Ингушетия Махмудом-Али Калиматовым.Глава Ингушетии рассказал вице-премьеру об основных показателях развития республики за прошедший и начало текущего года, в том числе детально обсуждалось исполнение программ поддержки ЖКХ и отраслей ТЭК, а также бюджет региона.Было отмечено, что налоговые и неналоговые поступления в регионе за прошедший год выросли на 11,3%.

«Важной задачей остаётся обеспечение стабильного и сбалансированного бюджета, сохранение всех достигнутых темпов развития республики», – подчеркнул Александр Новак.

Вице-премьер и глава региона также обсудили меры государственной поддержки в знаковых для республики проектах в сферах туризма, сельского хозяйства, промышленности и текстильного производства. Кроме того, было затронуто развитие потенциала солнечной генерации в Ингушетии.