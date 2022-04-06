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Заместитель генерального директора ПАО "Россети Центр" Константин Михайленко принял участие в ежегодной конференции делового издания "Ведомости"

В Москве 5 апреля состоялась XIV ежегодная конференция делового издания «Ведомости» «Российская энергетика: перезагрузка отрасли», собравшая лучших представителей российского экспертного энергетического сообщества

В работе одной из сессий данного мероприятия «Приоритетные направления развития электросетевого комплекса в новых экономических условиях» принял участие заместитель генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Центр» Константин Михайленко. 

Его партнерами по площадке стали заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак, первый заместитель председателя комитета по энергетике Государственной Думы ФС РФ Валерий Селезнёв, заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев и ряд других известных экспертов.

Константин Михайленко принял участие в дискуссии по вопросам развития нетарифных услуг и сервисов как дополнительных инструментов обеспечения надёжности и финансовой устойчивости современной энергетической компании.

Кроме того, он поделился своими соображениями о вызовах, с которыми сталкивается компания электросетевого комплекса в новых экономических условиях, способах противостояния им, а также повышения операционной эффективности и диверсификации бизнеса через развитие нетарифных услуг.

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Источник: Россети Центр

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