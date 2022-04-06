«Россети Северный Кавказ» в зоне ответственности филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» ведут строительство новой линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ для выдачи дополнительной мощности гипсовому заводу в Хабезском районе Карачаево-Черкесии. Всего энергетикам предстоит построить около 10 км двухцепной воздушной линии электропередачи 10 кВ, которая будет протянута от подстанции 35 кВ «Электроизолит» в Зеленчукском районе до гипсового завода в Хабезском районе.

В настоящее время специалисты уже смонтировали более 200 железобетонных опор линии электропередачи, что составляет 70 % от запланированного по проекту. После установки всех опор энергетики приступят к монтажу самонесущего изолированного провода (СИП) сечением 1/95 мм2, который позволит обеспечить выдачу необходимой мощности заводу. Работы ведутся по заключенному договору технологического присоединения к электрическим сетям между филиалом «Карачаево-Черкесскэнерго» и Хабезским гипсовым заводом.

После завершения строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию линии электропередачи в текущем году, заводу будет выдано 4,7 мегаватт дополнительной мощности. Это позволит крупнейшему на Северном Кавказе производителю сухих строительных смесей модернизировать предприятие и запустить новую линию по производству гипсокартонных листов.

Хабезский гипсовый завод работает в Карачаево-Черкесии с 1995 года, а с 2005 года является членом Российской гипсовой ассоциации. Высокотехнологичное оборудование завода позволяет ежемесячно производить до 25 тысяч тонн 40 наименований строительных материалов. Продукция завода реализуется в Северо-Кавказском, Южном и Центральном федеральных округах, а также в странах ближнего зарубежья.