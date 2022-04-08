8 апреля 2022 года в НИУ «МЭИ» прошла торжественная церемония награждения победителей и дипломантов всероссийских конкурсов научных работ в области гидроэнергетики, проведенных Ассоциацией «Гидроэнергетика России» при поддержке Минэнерго и Минобрнауки РФ.

Конкурсы проводятся в целях популяризации гидроэнергетики как ведущей инженерной отрасли ТЭК России, использующей ВИЭ, а также для распространения информации о современном отраслевом образовательном потенциале, научно-практическом опыте и новых публикациях в области гидроэнергетики.

Для участия в Конкурсах при содействии Минобрнауки России и Минэнерго России были вовлечены 190 вузов и более 50 профильных научных и проектных организаций страны. Подготовлены для участия в конкурсах 44 выпускные студенческие работы и 19 учебных и научных публикаций, из которых в качестве финалистов определены 14 выпускных квалификационных работ и 7 публикаций. Работы участников проверяли десятки лучших экспертов в области гидроэнергетики, гидротехнического строительства — профессора НИУ «МЭИ», МГСУ, СПГТУ, руководители эксплуатирующих организаций РусГидро, ЕвроСибЭнерго, Зарубежнефть, авторитетные специалисты проектных институтов «Гидропроект им. Жука», «Ленгидропроект», ВНИИГ им. Веденеева, Мособлгидропроекта.

Дипломы победителям и финалистам всероссийских конкурсов вручали заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак, ректор НИУ МЭИ Николай Рогалев, исполнительный директор Ассоциацией «Гидроэнергетика России» Олег Лушников, представители энергокомпаний.

Победителями конкурса «Лучшая выпускная квалификационная работа в области гидроэнергетики среди выпускников вузов России-2021» признаны четыре работы авторов (дипломантов) НИУ «МЭИ»:

«Повышение устойчивости функционирования крупных гидротурбин», Никита Дробницкий; «Технико-экономическое сопоставление ГАЭС и электрохимических систем накопления электроэнергии в работе с возобновляемой генерацией», Дарья Карасева; «Разработка математической модели системы оптимизации состава работающих гидроагрегатов и ее использование на примере Волжской ГЭС», Дмитрий Мочалов; «Разработка высокоэффективной системы аккумуляции электрической энергии для локальных энергосистем на основе ГАЭС различных конструктивных решений», Ирина Маринцева.

Директор Института гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии (ИГВИЭ) и заведующая кафедрой ГВИЭ Татьяна Шестопалова была отмечена отдельной наградой за лучшую выпускающую кафедру.

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране, полигон возобновляемой энергии. В университете по 25 направлениям подготовки проходят обучение более 20 000 студентов и аспирантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1600 преподавателей и учёных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.

Входит в ТОП-20 ведущих российских вузов по версии Forbes (2021).

НИУ «МЭИ» входит в ТОП-10 технических вузов по уровню зарплат молодых специалистов (данные исследования SuperJob.Ru, 2021)

В 2020 г. НИУ «МЭИ» прошел независимую экспертную оценку по Модели Совершенства EFQM (European Foundation for Quality Management) и подтвердил уровень «Признанное совершенство» (5 звезд).