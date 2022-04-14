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Продукция кабельного завода СПЕЦКАБЕЛЬ получила свидетельства об одобрении Российского Речного Регистра

Кабели универсальные для контрольно-измерительных приборов и аппаратуры марки СКАБ®, которые кабельный завод «Спецкабель» выпускает по ТУ 16.К99-061-2013, получили свидетельство Российского Речного Регистра (РРР) об одобрении. Документ подтверждает, что параметры и характеристики кабелей СКАБ® отвечают требованиям РРР. Такое же свидетельство об одобрении получили кабели СКАБ-С для экстремальных условий эксплуатации.

Документы выданы на основании испытаний, которые подтвердили – кабели СКАБ® и СКАБ-С отвечают требованиям Правил Российского Речного Регистра и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта. Напомним, данная кабельно-проводниковая продукция предназначена для применения в силовых и слаботочных цепях, системах автоматики, для аналоговой и цифровой связи и цепей контроля на судах и плавучих сооружениях с классом РРР.

Теперь кабели «Спецкабеля», имеющие одобрение РРР и РМРС, структурированы на сайте компании. Это сделано для того, чтобы партнерам было удобнее искать необходимую продукцию. Предлагаем ознакомиться с кабелями «Спецкабеля» Российского Речного Регистра и кабелями «Спецкабеля» Российского морского регистра судоходства.

Также можно внести запросы «РРР» или «РМРС» в раздел «Поиск» на сайте. Система выдаст необходимый список.

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Источник: Кабельный завод "Спецкабель"

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