ОСК 1520 (входит в ГК 1520) приступила к реконструкции контактной сети на 22-х километровом участке «Дмитров-Вербилки» Савеловского направления Московской железной дороги.



Работы - часть программы модернизации линии Мга — Сонково — Дмитров. Ее реализация позволит увеличить пропускную способность линии и оптимизирует грузопоток в адрес портов Финского залива.



Специалистам предстоит заменить 299 железобетонных опор контактной сети на металлические, выполнить раскатку 22,8 км усиливающего провода, перевести нагрузку контактной сети на новые опоры, произвести монтаж трех фидерных линий.



Ранее ОСК 1520 реконструировала контактную сеть на 20-километровом перегоне Вербилки-Талдом Московской железной дороги.