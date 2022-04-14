 
Модернизация

ГК 1520 реконструирует контактную сеть на 22-км участке Савеловского направления МЖД

ГК 1520 реконструирует контактную сеть на 22-км участке Савеловского направления МЖД

14 апреля 2022, 15:12
Рубрика: Модернизация
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГК 1520, РЖД
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 
Источник: ГК 1520

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
186

ОСК 1520 (входит в ГК 1520) приступила к реконструкции контактной сети на 22-х километровом участке «Дмитров-Вербилки» Савеловского направления Московской железной дороги. 

Работы - часть программы модернизации линии Мга — Сонково — Дмитров. Ее реализация позволит увеличить пропускную способность линии и оптимизирует грузопоток в адрес портов Финского залива. 

Специалистам предстоит заменить 299 железобетонных опор контактной сети на металлические, выполнить раскатку 22,8 км усиливающего провода, перевести нагрузку контактной сети на новые опоры, произвести монтаж трех фидерных линий. 

Ранее ОСК 1520 реконструировала контактную сеть на 20-километровом перегоне Вербилки-Талдом Московской железной дороги.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ГК 1520

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
14.04.2022
"Россети Московский регион" выдадут мощности новому корпусу научно-практического центра имени А.С. Л...
Завершились работы по модернизации комплекса коллекторов 14.04.2022
Завершились работы по модернизации комплекса коллекторов "Коровино"
14.04.2022
"Россети Северный Кавказ" в 2022 году отремонтируют оборудование на 62 подстанциях в КЧР
В магистральном сетевом комплексе Северо-Запада дан старт реализации концепции 14.04.2022
В магистральном сетевом комплексе Северо-Запада дан старт реализации концепции "нулевого травматизма...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно