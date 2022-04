Итоги Международного симпозиума СИГРЭ–2022 в Киото

5–8 апреля 2022 г. в Киото (Япония) состоялось долгожданное отраслевое событие – Международный симпозиум СИГРЭ «Трансформация энергосистем, включая вопросы активных распределительных электрических сетей». Основными организационными исследовательскими комитетами выступили D2 и C6.

Международный симпозиум СИГРЭ проводился в Международном конференц-центре Киото в гибридном формате: эксперты из Японии участвовали очно, зарубежные специалисты – онлайн. Он стал важнейшим международным событием и масштабным гибридным мероприятием СИГРЭ после нескольких лет ограничений.

Симпозиум был посвящен новейшим исследованиям и разработкам в области трансформации энергосистем, включая вопросы активных распределительных электрических сетей. Благодаря глобальному тренду на декарбонизацию количество действующих распределенных энергоресурсов (DER), в том числе различных видов выработки и хранения электроэнергии, постоянно растет. Во многих странах их доля составляет значительную часть от общей установленной мощности и потребляемой электроэнергии. Такая трансформация требует улучшения координации на уровнях передачи и распределения электроэнергии, использования новейших информационно-коммуникационных технологий, изменения регуляторных практик и внедрения новых рыночных механизмов.

Эти вопросы обсудили международные эксперты, ученые и инженеры. В рамках деловой программы было представлено свыше 160 докладов экспертов из 26 стран (в 22 устных сессиях и на двух днях постерных сессий), проведены 7 обучающих семинаров, форум молодых специалистов и технические экскурсионные туры.

Основными организационными исследовательскими комитетами симпозиума стали D2 «Информационные системы и телекоммуникации» и C6 «Активные системы распределения электроэнергии и распределенные энергоресурсы». В мероприятии также принимали участие исследовательские комитеты B3, C1, C2, C4, C5.

Ольга Викторовна Синенко – Председатель Международного ИК D2 СИГРЭ, руководитель НИК D2 РНК СИГРЭ, президент ГК «РТСофт» д. т. н. – приняла непосредственное участие в подготовке и проведении мероприятия. Как член технического оргкомитета симпозиума она участвовала в анализе поданных докладов, формировании и проведении технической программы, подготовке руководств для авторов докладов, председателей и технических специалистов сессий.

На открытии симпозиума Ольга Викторовна выступила с приветственной речью, в ходе технической программы провела устную сессию ИК D2 № 20 «Новые подходы к обмену и использованию данных» («New Approaches to the Exchange and Use of Energy Data»), а на Церемонии закрытия представила презентацию по участию D2 в программе симпозиума и подвела итог всей технической программы. Ольга Викторовна поблагодарила технический и организационный комитеты, авторов докладов и слушателей, а также отметила ключевых спикеров Церемонии открытия и их презентации:

президента СИГРЭ Мишеля Огоннэ (Michel Augonnet);

президента Института инженеров-электриков Японии Хироюки Осаки (Hiroyuki Ohsaki), презентация «Approaches to Achieve Net-zero GHG Emissions from an Electrical Engineering Perspective»;

директора Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, директора Агентства природных ресурсов и энергетики Японии Такахиро Шимомура (Takahiro Shimomura), презентация «Electricity Market Reform in Japan - Challenges and Opportunities»;

Председателя Технического совета СИГРЭ Марсио Шехтмана (Marcio Szechtman), презентация «Energy Transition and the transformation of the Electrical Power Industry».

Активное участие в симпозиуме приняли представители НИК D2 РНК СИГРЭ. Руководитель Международной рабочей группы D2/C6.47, технический директор по электроэнергетике ГК «РТСофт» Алексей Анатольевич Небера провел обучающий семинар «Перспективные системы управления энергоресурсами на стороне потребителей» («Advanced consumer side energy resource management systems».

С докладами выступили:

П. Литвинов, С. Нестеров (Группа компаний «РТСофт»): «Вопросы кибербезопасности, связанные с цифровизацией энергосистем: моделирование возможных решений» («Cybersecurity issues posed by the digitalization of power systems: Potential solutions modelling»);

Н. Беляев, Р. Богомолов, Г. Лабутин (АО «СО ЕЭС»): «CIM для обмена информацией между магистральными и распределительными сетевыми компаниями и системным оператором в энергосистеме России» («CIM for information exchange between TSO, DSO and ISO in the Russian Power System»);

Н. Шубин, Ф. Непша, С. Ковалёв, А. Небера, К. Никишин (ООО «Интэлаб», Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН): «Применение цифровой платформы для оптимизации взаимодействия электроэнергетических компаний, агрегаторов и потребителей» («Digital platform approach to facilitate interaction between EPUs, aggregators and consumers»).

Кроме того, в программе симпозиума активное участие с докладами приняли и представители НИК С2, С4, С6 РНК СИГРЭ:

А. Алексеева, Е. Рогозинников, С. Шапкин (Национальный исследовательский университет «МЭИ»): «Использование микропроцессорных устройств РЗА на цифровых подстанциях» («Automatic migration of protection and automation functions with IED unification on digital power station»);

С. Шовкопляс, Г. Карпов (Южно-Российский государственный политехнический университет имени М. И. Платова): «Особенности работы линий электропередач сверхвысокого напряжения при гололедообразовании на грозозащитных тросах» («Features of the operation of an extra-high voltage overhead power transmission line during ice formation on its lightning protection ropes»);

Н. Шубин, Ф. Непша, С. Ковалёв, А. Небера, К. Никишин (ООО «Интэлаб», Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН): «Организация эффективного взаимодействия систем управления электроэнергетических компаний, агрегаторов и потребителей в условиях развития рынка гибкости» («Organization of effective interaction between control systems of EPUs, aggregators and consumers in the conditions of flexibility market development»).

Также в деловой программе была представлена работа эксперта из Казахстана, активного участника НИК D2 РНК СИГРЭ A. Меркулова (Siemens Kazakhstan) на тему «Электрические сети: будущее высокочастотной связи по ЛЭП» («Electrical Power-transmission Grids: Future of High-voltage Power Line Carrier»).

По итогам Международного симпозиума СИГРЭ в Киото можно с уверенностью сказать, что он прошел на самом высоком уровне. В текущем сложном периоде сохранение и поддержка международного профессионального сотрудничества является крайне важной задачей и залогом будущего развития всей отрасли.

НИК D2 РНК СИГРЭ выражает благодарность организаторам и коллегам за подготовку и проведение этого важнейшего мероприятия. До встречи на Парижской сессии-2022!