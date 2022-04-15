Итоги Международного симпозиума СИГРЭ–2022 в Киото

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15 апреля 2022, 09:48
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: РНК СИГРЭ
5–8 апреля 2022 г. в Киото (Япония) состоялось долгожданное отраслевое событие – Международный симпозиум СИГРЭ «Трансформация энергосистем, включая вопросы активных распределительных электрических сетей». Основными организационными исследовательскими комитетами выступили D2 и C6.
Международный симпозиум СИГРЭ проводился в Международном конференц-центре Киото в гибридном формате: эксперты из Японии участвовали очно, зарубежные специалисты – онлайн. Он стал важнейшим международным событием и масштабным гибридным мероприятием СИГРЭ после нескольких лет ограничений.
Симпозиум был посвящен новейшим исследованиям и разработкам в области трансформации энергосистем, включая вопросы активных распределительных электрических сетей. Благодаря глобальному тренду на декарбонизацию количество действующих распределенных энергоресурсов (DER), в том числе различных видов выработки и хранения электроэнергии, постоянно растет. Во многих странах их доля составляет значительную часть от общей установленной мощности и потребляемой электроэнергии. Такая трансформация требует улучшения координации на уровнях передачи и распределения электроэнергии, использования новейших информационно-коммуникационных технологий, изменения регуляторных практик и внедрения новых рыночных механизмов.
Эти вопросы обсудили международные эксперты, ученые и инженеры. В рамках деловой программы было представлено свыше 160 докладов экспертов из 26 стран (в 22 устных сессиях и на двух днях постерных сессий), проведены 7 обучающих семинаров, форум молодых специалистов и технические экскурсионные туры.
Основными организационными исследовательскими комитетами симпозиума стали D2 «Информационные системы и телекоммуникации» и C6 «Активные системы распределения электроэнергии и распределенные энергоресурсы». В мероприятии также принимали участие исследовательские комитеты B3, C1, C2, C4, C5.
Ольга Викторовна Синенко – Председатель Международного ИК D2 СИГРЭ, руководитель НИК D2 РНК СИГРЭ, президент ГК «РТСофт» д. т. н. – приняла непосредственное участие в подготовке и проведении мероприятия. Как член технического оргкомитета симпозиума она участвовала в анализе поданных докладов, формировании и проведении технической программы, подготовке руководств для авторов докладов, председателей и технических специалистов сессий.
На открытии симпозиума Ольга Викторовна выступила с приветственной речью, в ходе технической программы провела устную сессию ИК D2 № 20 «Новые подходы к обмену и использованию данных» («New Approaches to the Exchange and Use of Energy Data»), а на Церемонии закрытия представила презентацию по участию D2 в программе симпозиума и подвела итог всей технической программы. Ольга Викторовна поблагодарила технический и организационный комитеты, авторов докладов и слушателей, а также отметила ключевых спикеров Церемонии открытия и их презентации:
Активное участие в симпозиуме приняли представители НИК D2 РНК СИГРЭ. Руководитель Международной рабочей группы D2/C6.47, технический директор по электроэнергетике ГК «РТСофт» Алексей Анатольевич Небера провел обучающий семинар «Перспективные системы управления энергоресурсами на стороне потребителей» («Advanced consumer side energy resource management systems».
С докладами выступили:
Кроме того, в программе симпозиума активное участие с докладами приняли и представители НИК С2, С4, С6 РНК СИГРЭ:
Также в деловой программе была представлена работа эксперта из Казахстана, активного участника НИК D2 РНК СИГРЭ A. Меркулова (Siemens Kazakhstan) на тему «Электрические сети: будущее высокочастотной связи по ЛЭП» («Electrical Power-transmission Grids: Future of High-voltage Power Line Carrier»).
По итогам Международного симпозиума СИГРЭ в Киото можно с уверенностью сказать, что он прошел на самом высоком уровне. В текущем сложном периоде сохранение и поддержка международного профессионального сотрудничества является крайне важной задачей и залогом будущего развития всей отрасли.
НИК D2 РНК СИГРЭ выражает благодарность организаторам и коллегам за подготовку и проведение этого важнейшего мероприятия. До встречи на Парижской сессии-2022!
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