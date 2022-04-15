В России создали первый отечественный комплекс установок для гидроразрыва пластов (ГРП), подобные комплексы широко используются при добыче трудноизвлекаемой нефти. Как отметил Павел Сорокин в ходе отраслевого совещания, комплекс был создан на мощностях АО «Федерального научно-производственного центра «Титан-Баррикады» в городе Волгоград.

Работа над созданием комплекса гидроразрыва пластов велась на протяжении последних 2,5 лет также при участии нефтяных компаний, Центра компетенции технологического развития в ТЭК ФГБУ «РЭА» Минэнерго России и Минпромторга России, уточнил первый заместитель Министра. По его словам, создание собственных технологий в текущих условиях санкционных ограничений становится одной из важнейших целей - в России ежегодно ведёт работу в среднем 100-120 комплексов гидроразрыва пластов, все они иностранной сборки.

«С учетом ситуации на мировом рынке, санкционного давления, одними из компаний, которые могут обеспечить поступательное развитие российской нефтегазовой отрасли являются оборонные предприятия – с коллективом, обладающим компетенциями и знаниями, и мощной производственной площадкой», - подчеркнул Павел Сорокин.

Применение технологий гидроразрыва пластов будет критически важным в условиях поддержки текущего уровня добычи и одновременной разработки новых категорий запасов, продолжил он.