В Telegram-канале Ассоциации “Электрокабель” появилась информация о том, что “РУСАЛ” принял решение о фиксации цены на алюминий на весь второй квартал 2022 года.

Редакция портала RusCable.Ru оперативно связалась с руководителем продаж на рынках кабельной промышленности и черной металлургии Ильей Куликовым, который подтвердил данную информацию.

“Цены на апрель, май и июнь действительно будут зафиксированы в рублях по действующим контрактам. Эта мера, в том числе, позволит и кабельным предприятиям планировать свои заказы и участвовать в тендерах” - сообщил Илья Куликов в телефонном разговоре.

Фиксация цен на на металлы в рублях - это один из ключевых инструментов, которые могут позволить стабилизировать кабельную промышленность. Ранее “РУСАЛ” первым уже фиксировал цены на месяц, что позволило стабилизировать рынок. Но в текущих условиях, принятие решение о фиксации на квартал позволят расширить горизонт планирования для предприятий.

Ранее Илья Куликов в рамках заседания секции "Энергетика" Алюминиевой Ассоциации, которая проходила на ГК "Москабельмет" 18 марта сообщил, что “РУСАЛ” принимает все необходимые меры по сохранению рублевой цены на алюминий, несмотря на нестабильные условия рынка.