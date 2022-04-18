С начала 2022 года сотрудники Армавирского филиала «Россети Кубань» присоединили к электрическим сетям 150 новых потребителей суммарной мощностью более 4,8 МВт. В их числе – объекты промышленного производства, предприятия АПК и спортивные объекты.

Для подключения объектов бизнеса и социальной сферы энергетики ввели в эксплуатацию трансформаторные подстанции суммарной мощностью 1,4 МВА, построили и реконструировали свыше 4,3 километров линий электропередачи распределительной сети и девять трансформаторных подстанций.

Так, для выдачи дополнительной мощности гипсовому заводу в Отрадненском районе энергетики поставили и смонтировали новое энергооборудование: установили трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ. Дополнительная электроэнергия необходима для ввода в работу производственного корпуса и дальнейшего развития предприятия.

Завод представляет собой производственно-сырьевой комплекс полного цикла: здесь есть собственное месторождение гипсового камня, завод по производству, линия сухих строительных смесей, а также логистический центр для отгрузки продукции.

Всего за три месяца текущего года в центры обслуживания потребителей Армавирских электросетей поступило 268 заявок на подключение к электрическим сетям и увеличение мощности. Запрашиваемая мощность составила порядка 35 МВт. В числе новых объектов, которые энергокомпания обеспечила необходимой мощностью –спортивный комплекс в ст. Прочноокопская Новокубанского района, семь новых линий наружного освещения улиц в Гулькевичском и Отрадненском районах, девять объектов сельскохозяйственного производства для нужд крестьянско-фермерских хозяйств.