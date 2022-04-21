Первый завод по переработке грецкого ореха намерены построить в Ингушетии на базе орехового сада в сельском поселении Берд-Юрт. Предполагается, что после запуска объекта будет создано 55 новых рабочих мест, рассказал ТАСС глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Проектом, сроки реализации которого рассчитаны примерно на 2022-2025 годы, предполагается строительство предприятия по переработке грецкого ореха, включающего в себя линии по колке, сушке и карамелизации орехового ядра, перемол скорлупы, а также производство орехового масла холодного отжима. Стоимость проекта составляет около 100 млн рублей, после запуска предприятия мы рассчитываем на создание 55 новых рабочих мест", - сказал Калиматов.

По его словам, со стороны правительства Республики Ингушетия инвестору будет оказана поддержка в предоставлении земельного участка под строительство завода.

"Если в этом году инвестор получит земельный участок под завод по переработке ореха, он намерен начать первый этап строительства. По мере повышения урожайности планируется запустить производство чурчхелы, выжим масла и, при достижении большой урожайности, раскол ореха и упаковку ядра. Также при фабрике будет действовать холодильник мощностью хранения порядка тысячи тонн готовой продукции. Планируемый объем переработки ореха составит 1 750 тонн в год", - отметил глава региона.

Калиматов также добавил, что завод будет использовать в качестве сырья урожай грецких орехов, полученный в ореховом саду, который был заложен инвестором в 2016 году.

"В период с 2016 по 2020 годы были высажены сады грецкого ореха в сельском поселении Берд-Юрт, завершение посадки планируется в 2022 году, их общая площадь составит 175 га, а первый большой урожай планируется получить в 2024 году", - сказал глава республики.

Проект создания завода по переработке грецкого ореха включен в модель социально-экономического развития Ингушетии. Проект постановления о господдержке модели был принят по итогам прошедших в ноябре 2021 года Дней Ингушетии в Совете Федерации.

Фото: pixabay.com