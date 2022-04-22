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Компания TDM ELECTRIC приняла участие в Конгрессе по строительству IBC

Компания TDM ELECTRIC приняла участие в Конгрессе по строительству IBC

22 апреля 2022, 11:15
Рубрика: Компании
Метки: TDM ELECTRIC
Отрасль: Кабельная промышленность Электротехника 
Источник: TDM ELECTRIC

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Новости компании

Дмитрий Зорин. Директор по связям с органами государственной власти и общественностью компании TDM ELECTRIC Председатель Комитета по содействию развитию конкурентного рынка электротехники для строительной отрасли РФ НОПСМ

Дмитрий Зорин. Директор по связям с органами государственной власти и общественностью компании TDM ELECTRIC Председатель Комитета по содействию развитию конкурентного рынка электротехники для строительной отрасли РФ НОПСМ

Компания TDM ELECTRIC приняла участие в Конгрессе по строительству IBC, проходившем при поддержке Ассоциации НОПСМ с 19 по 21 апреля 2022 года в Санкт-Петербурге в рамках «ИнтерСтройЭкспо», крупнейшей на Северо-Западе России международной выставки строительных, отделочных материалов и инженерного оборудования.

В работе Конгресса приняли участие заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга Артур Сливний, Председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров, первый заместитель председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, главный архитектор Санкт-Петербурга Павел Соколов и другие руководители профильных исполнительных органов государственной власти, а также отраслевые эксперты, представители компаний застройщиков и проектных институтов.

Одним из ключевых мероприятий программы стал круглый стол «Новая реальность и будущее на рынке строительных материалов», организованный Ассоциацией НОПСМ (Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций). Участники круглого стола обсудили будущее рынка стройматериалов, изменения, произошедшие в отрасли с уходом иностранных фирм, рост цен на отделочные материалы, формирование новых логистических цепочек и другие актуальные вопросы, которые стоят сегодня перед профессионалами строительной отрасли.

С основным докладом выступил исполнительный директор НОПСМ Антон Солон, он же выступил модератором сессии. В дискуссии приняли участие Председатель EL-Комитета НОПСМ, директор по связям с органами государственной власти TDM ELECTRIC Дмитрий Зорин, исполнительный директор Ассоциации производителей керамических стеновых материалов Владислав Геращенко, исполнительный директор Аналитического центра «СМПро» Евгений Высоцкий и другие эксперты - члены и партнёры НОПСМ.

Основные направления дискуссии:

  • Ценовые стратегии производителей, поставщиков и торговых сетей;
  • Предпочтения потребителя в период ограничений;
  • Успешные и провальные стратегии на рынке DIY;
  • Перенастройка логистических цепей.

В формате открытого обсуждения участники круглого стола постарались найти ответы на главные вопросы – как теперь строить, делать ремонт и смогут ли отечественные производители заменить иностранных в этой отрасли.

«Серьезных оснований для дефицита на кабельном и электротехническом рынке мы сейчас не видим. Вся кабельно-проводниковая продукция производится на отечественных заводах. Рост цен на медь и пластикат вполне возможен, но есть надежда на то, что с учетом стратегической роли данной отрасли, в том числе и для безопасности страны, правительство примет необходимые меры по удержанию цен в разумных пределах. Что касается электротехнических товаров, то тут ситуация несколько более сложная, необходимо перестраиваться и наращивать собственное производство, но я уверен, что российские компании, и мы в частности, готовы сделать все возможное, чтобы заместить иностранную продукцию качественными отечественными аналогами», - отметил в своем выступлении Дмитрий Зорин.

Он напомнил, что компания TDM ELECTRIC в этом году планирует двукратное увеличение мощностей своего электромонтажного завода в Рыбинске, а также запускает собственное производство на Урале (в городе Ревда, под Екатеринбургом), перенося туда часть производства из центральной России и часть – из Китая, в рамках решения задач импортозамещения. Следующий шаг в этом направлении – строительство предприятия по производству электротехнического оборудования на территории Сибирского региона, о чем компания сообщила на торжественном мероприятии, посвященном открытию распределительного центра в Новосибирске на прошлой неделе.

 

TDM ELECTRIC - крупнейший в России производитель и поставщик под собственной торговой маркой электро-, светотехнической и кабельно-проводниковой продукции для дома, офиса и предприятия. Ассортимент торговой марки TDM ЕLECTRIC постоянно увеличивается и насчитывает свыше 14500 позиций. Вся производимая продукция соответствует техническим стандартам качества, требованиям безопасности, проверка качества осуществляется в собственной лаборатории по проведению испытаний низковольтного оборудования.

В 2019 году в собственность был приобретён Рыбинский электромонтажный завод (РЭМЗ), что позволило TDM ЕLECTRIC стать торгово-производственной компанией полного цикла. Общий оборот предприятия за 2021 год составил 13,46 млрд рублей. Численность сотрудников 1050 человек, более 400 компаний в России и странах СНГ выбрали TDM ELECTRIC в качестве основного поставщика электро- и светотехнической продукции.

 

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Источник: TDM ELECTRIC

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