В Губкинском возобновили поиск подрядчика для ледового дворца

Премьера. По следам "Герды". Эпизод IV
Премьера. По следам "Герды". Эпизод IV. Автомастерская ретро-автомобилей и ГЕРДАКАР
27 апреля 2022, 10:59
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ЯНАО
Отрасль: Строительство
Источник: Ростендер
В ЯНАО объявлены новые торги на строительство ледового дворца в городе Губкинский. Его возведут в микрорайоне №1, сообщает RosTender.info. Прямоугольное здание ледового дворца общей площадью 6 564 квадратных метров сможет вместить в себя 400 человек. Оно будет состоять из двух объемов - двухэтажного объема входной группы и подтрибунного пространства.
Торги на возведение дворца власти города объявляют в четвертый раз. Ранние аукционы были признаны несостоявшимися, поскольку на участие не поступило ни одной заявки.
Прием заявок на участие открыт до четвертого мая. Начальная цена муниципального контракта – 877 млн рублей. Ожидается, что строительные работы завершатся к концу марта 2024 года.
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