В Губкинском возобновили поиск подрядчика для ледового дворца

В ЯНАО объявлены новые торги на строительство ледового дворца в городе Губкинский. Его возведут в микрорайоне №1, сообщает RosTender.info. Прямоугольное здание ледового дворца общей площадью 6 564 квадратных метров сможет вместить в себя 400 человек. Оно будет состоять из двух объемов - двухэтажного объема входной группы и подтрибунного пространства.

Торги на возведение дворца власти города объявляют в четвертый раз. Ранние аукционы были признаны несостоявшимися, поскольку на участие не поступило ни одной заявки.

Прием заявок на участие открыт до четвертого мая. Начальная цена муниципального контракта – 877 млн рублей. Ожидается, что строительные работы завершатся к концу марта 2024 года.

