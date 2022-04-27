 
Контракты

В Губкинском возобновили поиск подрядчика для ледового дворца

В Губкинском возобновили поиск подрядчика для ледового дворца

27 апреля 2022, 10:59
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ЯНАО
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В ЯНАО объявлены новые торги на строительство ледового дворца в городе Губкинский. Его возведут в микрорайоне №1, сообщает RosTender.info. Прямоугольное здание ледового дворца общей площадью 6 564 квадратных метров сможет вместить в себя 400 человек. Оно будет состоять из двух объемов - двухэтажного объема входной группы и подтрибунного пространства.

Торги на возведение дворца власти города объявляют в четвертый раз. Ранние аукционы были признаны несостоявшимися, поскольку на участие не поступило ни одной заявки.

Прием заявок на участие открыт до четвертого мая. Начальная цена муниципального контракта – 877 млн рублей. Ожидается, что строительные работы завершатся к концу марта 2024 года.
 

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Источник: Ростендер

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