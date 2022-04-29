Премьера. По следам "Герды". Эпизод IV
Премьера. По следам "Герды". Эпизод IV. Автомастерская ретро-автомобилей и ГЕРДАКАР
29 апреля 2022, 17:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: UMATEX, ПОЛИМЕРЫ, РОСАТОМ
Источник: Госкорпорация "Росатом"
Открытие и расширение направления полимерных покрытий позволит обеспечить сектор строительной химии необходимыми продуктами и надежными решениями в рамках импортозамещения, что даст возможность вести строительство с применением современных материалов и технологий без ущерба для сроков, стоимости строительства и качества возводимых объектов.
Первой номенклатурой продукции, выпускаемой предприятием, станет ассортимент материалов для полимерных покрытий полов Umatex Floor на основе синтетических смол. Это покрытия на основе полиуретан-цементных, эпоксидных и полиуретановых составов, которые, в свою очередь, известны всем участникам строительного процесса: от заказчиков и проектировщиков, до подрядных строительных организаций и служб эксплуатации. Данные материалы давно и успешно применяются при строительстве различных типов зданий и сооружений, надежно зарекомендовав себя при эксплуатации в тяжелых условиях.
При использовании в качестве напольного покрытия синтетических полимерных смол Umatex Floor обеспечивается максимально надежный и долговечный защитно-декоративный слой с широким спектром эксплуатационных характеристик, срок службы которого может достигать 10-20 лет, что, в свою очередь, сохраняет целостность самих железобетонных конструкций полов.
В ближайшем будущем ассортимент выпускаемой продукции расширится. Номенклатура выпускаемых материалов будет включать в себя инъекционные составы для ремонта и восстановления гидроизоляции на основе акрилатных, полиуретановых и эпоксидных смол, бесшовной гидроизоляции из полиуретановых и уретан-акрилатных составов, защитные лакокрасочные покрытия металлических и железобетонных конструкций на основе акриловых полимеров.
Локализация производства направления «Защитные покрытия» составляет более 90%, включая сырьевые компоненты.
Источник: Пресс-служба компании UMATEX
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