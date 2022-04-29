 
Инвестиции (проекты)

Композитный дивизион Росатома UMATEX открывает новое направление – защитные полимерные покрытия

Композитный дивизион Росатома UMATEX открывает новое направление – защитные полимерные покрытия

29 апреля 2022, 17:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: UMATEX, ПОЛИМЕРЫ, РОСАТОМ
Источник: Госкорпорация "Росатом"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
211

Открытие и расширение направления полимерных покрытий позволит обеспечить сектор строительной химии необходимыми продуктами и надежными решениями в рамках импортозамещения, что даст возможность вести строительство с применением современных материалов и технологий без ущерба для сроков, стоимости строительства и качества возводимых объектов.

Первой номенклатурой продукции, выпускаемой предприятием, станет ассортимент материалов для полимерных покрытий полов Umatex Floor на основе синтетических смол. Это покрытия на основе полиуретан-цементных, эпоксидных и полиуретановых составов, которые, в свою очередь, известны всем участникам строительного процесса: от заказчиков и проектировщиков, до подрядных строительных организаций и служб эксплуатации. Данные материалы давно и успешно применяются при строительстве различных типов зданий и сооружений, надежно зарекомендовав себя при эксплуатации в тяжелых условиях.

При использовании в качестве напольного покрытия синтетических полимерных смол Umatex Floor обеспечивается максимально надежный и долговечный защитно-декоративный слой с широким спектром эксплуатационных характеристик, срок службы которого может достигать 10-20 лет, что, в свою очередь, сохраняет целостность самих железобетонных конструкций полов.

В ближайшем будущем ассортимент выпускаемой продукции расширится. Номенклатура выпускаемых материалов будет включать в себя инъекционные составы для ремонта и восстановления гидроизоляции на основе акрилатных, полиуретановых и эпоксидных смол, бесшовной гидроизоляции из полиуретановых и уретан-акрилатных составов, защитные лакокрасочные покрытия металлических и железобетонных конструкций на основе акриловых полимеров.

Локализация производства направления «Защитные покрытия» составляет более 90%, включая сырьевые компоненты.

Источник: Пресс-служба компании UMATEX

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Госкорпорация "Росатом"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
В Воронежской области на средства ИБК реализуется проект особой экономической зоны 29.04.2022
В Воронежской области на средства ИБК реализуется проект особой экономической зоны "Центр"
В Татарстане создадут авиационный кластер на базе ОЭЗ 29.04.2022
В Татарстане создадут авиационный кластер на базе ОЭЗ "Алабуга"
В электроэнергетику Саратовской области до 2027 года инвестируют свыше 100 млрд рублей 29.04.2022
В электроэнергетику Саратовской области до 2027 года инвестируют свыше 100 млрд рублей
Терминал внутренних авиалиний построят в аэропорту Байкал 29.04.2022
Терминал внутренних авиалиний построят в аэропорту Байкал
Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
16.09.2021
Новые сополимеры этилена и винилацетата для высоконаполненных кабельных компаундов
10.03.2022
RusCable Live - Остануться только самые сильные. Эфир 11.03.2022
01.03.2022
Завод полимерных композитов Genesis примет участие в выставке Cabex 2022
16.02.2022
Mixer на WIRE 2022
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно