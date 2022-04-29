Открытие и расширение направления полимерных покрытий позволит обеспечить сектор строительной химии необходимыми продуктами и надежными решениями в рамках импортозамещения, что даст возможность вести строительство с применением современных материалов и технологий без ущерба для сроков, стоимости строительства и качества возводимых объектов.

Первой номенклатурой продукции, выпускаемой предприятием, станет ассортимент материалов для полимерных покрытий полов Umatex Floor на основе синтетических смол. Это покрытия на основе полиуретан-цементных, эпоксидных и полиуретановых составов, которые, в свою очередь, известны всем участникам строительного процесса: от заказчиков и проектировщиков, до подрядных строительных организаций и служб эксплуатации. Данные материалы давно и успешно применяются при строительстве различных типов зданий и сооружений, надежно зарекомендовав себя при эксплуатации в тяжелых условиях.

При использовании в качестве напольного покрытия синтетических полимерных смол Umatex Floor обеспечивается максимально надежный и долговечный защитно-декоративный слой с широким спектром эксплуатационных характеристик, срок службы которого может достигать 10-20 лет, что, в свою очередь, сохраняет целостность самих железобетонных конструкций полов.

В ближайшем будущем ассортимент выпускаемой продукции расширится. Номенклатура выпускаемых материалов будет включать в себя инъекционные составы для ремонта и восстановления гидроизоляции на основе акрилатных, полиуретановых и эпоксидных смол, бесшовной гидроизоляции из полиуретановых и уретан-акрилатных составов, защитные лакокрасочные покрытия металлических и железобетонных конструкций на основе акриловых полимеров.

Локализация производства направления «Защитные покрытия» составляет более 90%, включая сырьевые компоненты.

Источник: Пресс-служба компании UMATEX