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24 мая в Подольске встретятся участники рынка проката цветных металлов

24 мая в Подольске встретятся участники рынка проката цветных металлов

6 мая 2022, 17:59
Рубрика: Мероприятия
Метки: РСПМ
Отрасль: Металлургия 
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

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Российский союз поставщиков металлопродукции приглашает участников рынка цветных металлов 24 мая т.г. принять участие в деловой поездке-круглом столе «Спотовый рынок проката цветных металлов и складская логистика»

В программе:

  • презентация и знакомство с организацией приемки, разгрузки, складирования, отгрузки металлопродукции на металлобазах цветных металлов компаний Галактика и Лист;
  • круглый стол «Спотовый рынок проката цветных металлов и складская логистика»;
  • обмен мнениями, дискуссия.

Ведущие круглого стола:

  • А. Романов, президент РСПМ, генеральный директор ИИС «Металлоснабжение и сбыт»;
  • С. Буниц, член Совета РСПМ по направлению «Рынок проката цветных металлов», акционер компании Галактика

Участники - руководители и специалисты компаний - производителей и поставщиков проката цветных металлов.

Подробная информация, заявка на участие

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Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

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