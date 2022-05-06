Премьера нового эпизода. По следам "Герды"
6 мая 2022, 17:59
Рубрика: Мероприятия
Метки: РСПМ
Отрасль: Металлургия
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Российский союз поставщиков металлопродукции приглашает участников рынка цветных металлов 24 мая т.г. принять участие в деловой поездке-круглом столе «Спотовый рынок проката цветных металлов и складская логистика»
В программе:
Ведущие круглого стола:
Участники - руководители и специалисты компаний - производителей и поставщиков проката цветных металлов.
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